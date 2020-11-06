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Самый счастливый день.

Глаза десятилетнего Мишки горели восторгом. Нетерпеливыми движениями он открыл обычную картонную коробку, без каких либо надписей и на несколько секунд замер, рассматривая её содержимое. Сейчас, рассказывая эту историю своему сыну, он понимает, что тогда он открыл окно в новый для себя мир. Внутри лежал огромный блок питания с металлическим кожухом, один провод и он. Мишка аккуратно достал его из коробки и также бережно положил на стол перед собой. Он провел пальцами по его чёрному шероховатому пластику и нажал на несколько клавиш, которые издали еле слышный пружинный звук. Затем он представил себя на месте героев фильмов – компьютерных гениев и понажимал на клавиши. Те гении обязательно очень много стучали пальцами обеих рук по клавишам клавиатуры, и после этого на экране компьютера волшебным образом появлялась картинка с крайне важной информацией, будь то полное досье на главного злодея или обратный отсчёт времени, оставшегося до момента уничтожения человечества. Довольный собой, он приступил к тщательному визуальному осмотру вожделенного предмета. Этим предметом был он – тот, кому суждено было стать легендой! Он – компьютер ZX Spectrum! Поскольку телемастер должен был прийти только завтра, то всё оставшееся до этого момента время Мишка посвятил изучению книжки-инструкции. Эта инструкция была драйвером, который пользователь должен был загрузить в себя, чтобы научиться полноценно пользоваться компьютером.

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Что за ZX Spectrum такой?

В 1961 году некий английский джентльмен по имени Клайв Синклер основал компанию Sinclair Radionics Ltd. Она занималась производством комплектов радиодеталей. Позже он покинул её и основал новую компанию - Sinclair Research Ltd. В 1980-ом году компания выпускает свой первый продукт – компьютер Sinclair ZX80. А в 1982 году появляется бытовой компьютер Sinclair ZX Spectrum, которому суждено было стать одним из самых популярных компьютеров в Европе. Массовому распространению способствовала сравнительно довольно низкая цена, которую удалось достичь благодаря максимальному удешевлению конструкции системы.

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Что внутри?

Основу компьютера составлял 8-разрядный микропроцессор Zilog Z80, работающий на фантастической частоте 3,5 МГц. На какой частоте? На трёх с половиной мегагерцах!

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Самым массовым стал вариант с 16 Килобайт ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) и 48 Килобайт ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) – так называемый ZX Spectrum 48K. В ПЗУ был «зашита» программа, содержащая в себе интерпретатор языка программирования Бейсик (Basic). По сути это была операционная система. Её загрузка и сброс происходила за пару секунд. Пользователя встречала надпись « 1982 Sinclair Research Ltd”.

Чтобы продвинуться дальше начального экрана, требовалось стать матерым программистом и доказать это, взломав базу Пентагона. Нет, конечно! Но отчасти научиться программированию требовалось, если пользователь желал не только играть в одни лишь игры, но и ломать их, обеспечивая герою игры бессмертие. А просто для загрузки игры достаточно было набрать на клавиатуре Load ”” и включить магнитофон с аудиокассетой в нужном месте на плёнке. Освоившие Бейсик могли писать собственные программы на любую тематику. Стоит заметить, что программы, написанные на Бейсике, работали довольно медленно на Спектруме, если не выразиться крепче, а потому игры и прочие «тяжелые» программы писались в основном на Ассемблере. А это уже уровень действительно программиста. Впрочем, некоторые «пацаны» того времени осваивали и Ассемблер в домашних условиях. И это несмотря на то, что достать необходимую литературу было не так-то просто.

Разрешение графики составляло невероятные 256×192 точек из 8 цветов с двумя уровнями яркости, плюс режим мигания. Особенность состояла в том, что активная область не заполняла весь экран, а располагалась по центру. Вокруг активной зоны были большие рамки (бордюры). Их цвет можно было менять, но выводить на них информацию нет. При загрузке программ на бордюрах мелькали цветные полосы ровно в тон звукам с внешнего накопителя (магнитофона). Главной бедой и кошмаром было то, что каждый квадрат экрана размером 8 на 8 пикселей мог одновременно содержать лишь два цвета – цвет фона и цвет закраски. Это заставляло помучиться при создании графических изображений. И нередко цвета «наплывали» друг на друга. Сейчас это обозвали бы артефактами и фыркали бы от такого «графона». К примеру, знаменитый Dizzy менял свой белоснежный цвет на жёлтый, когда проходил мимо желтого дерева. Но нам, подросткам 90-ых, было на это плевать. Все недостатки системы заменяло воображение. Играя в Робокопа, в огромных пикселях мы видели именно Робокопа. Ведь до этого мы посмотрели наикрутейший фильм про него в местном видеосалоне, который представлял собой комнату с телевизором, видеомагнитофоном и двадцатью деревянными стульями перед ними. Играть за этого киборга был полный восторг! Правда, дойти игру до конца было очень непросто.

Звук на ZX Spectrum 48К был одноканальным и занимал большую часть процессорного времени. Поэтому в играх мелодии были только в заставках, а в самой игре были только звуки шагов, выстрелов и тому подобные «бип» звуки. Возможно, в каких-то более поздних играх для 48K мелодии и звучали в самой игре, но я такого не припомню. Мне простительно, ведь больше двадцати лет прошло. Тем не менее, звучание 8-ми битных мелодий забыть невозможно. Их не спутать ни с чем! На Спектрумах была и синтезация речи. Но, откровенно говоря, она была не очень. Мне помнится, если я не ошибаюсь, что синтез речи был в заставках игр «Twin Turbo» и «Бегущий человек» по одноименному фильму. Я намеренно не проверяю всю изложенную в данной статье информацию, так как в сети её сможет найти каждый желающий, а я хочу поведать свою историю и поделиться своими воспоминаниями.

Изображение в те времена выводили не на мониторы, а на обычные домашние телевизоры. Для этого вызывали телемастера и он устанавливал в телевизор демодулятор К задней крышке телевизора крепился тумблер. Щелкнув тумблером можно было пользоваться компьютером, а переключив его — смотреть телевизор. Родители были уверены, что компьютер портит телевизор и «сажает» его кинескоп, а заодно и моё зрение. В семьях редко было больше одного телевизора, поэтому сами понимаете, какой график посещения виртуальной реальности был у ребят того времени. Так зарождалась вражда телевидения и компьютеров. Мой телевизор Горизонт был оккупирован мной до прихода родителей с работы. Важно было также успеть сделать уроки. Но, что удивительно, гулять, играть в «квадрат» футбольным мячом на стадионе с друзьями, летать на велике и хулиганить на стройках моё новое увлечение мне не мешало. Поэтому я вырос не «гонимым ветром» прозрачным юношей, а вполне себе нормальным и румяным. Хотя и за Спектрумом я проводил очень много времени, освоив Бейсик и переиграв кучу разных игр. Просто время тогда текло по-другому и его на всё хватало! Вот он, мой советский цветной неширокоформатный дисплей Горизонт. Квантовых точек и фрисинка на нём не было. А если приблизить глаза вплотную, то можно было заметить, что изображение немного плавает влево-вправо на полпикселя. Но я сидел в полутора метрах от него и моё зрение «единица» и по сей день. Просто повезло наверное.

Корпус моего компьютера был пластиковый. По всей видимостью я был обладателям клона. Вот такого примерно. Но без надписей. Изображения именно моего клона я так и не нашел.





Клавиш было стандартно 40 штук. Они были подпружинены. Но не щелкали. Что удивительно, несмотря на простоту и многолетнее использование, ни одна из них так и не сломалась, а наклейки на них не стёрлись. Истинная «механика». Это вам не сегодняшние поделки за 200 долларов. Сзади была кнопка сброса, разъём для подключения телевизора, разъём питания, разъём для подключения магнитофона и разъёмы для джойстиков. Если мне не изменяет память, то эти разъёмы назывались СШ-5. Клавиши были многофункциональные. Кроме символов они содержали названия команд для Бейсика. Символы печатались просто нажатием, а спецсимволы и команды комбинацией клавиш. Что интересно, команды в Бейсике не набирались побуквенно, а пропечатывались словом целиком при нажатии на одну спецклавишу и нажатии на нужную другую. После того, как я стал со Спектрумом «на ты», это даже добавляло скорости при наборе программы.

Джойстики подключались к задним вышеупомянутым разъёмам. Они назывались Kempston joystick и Sinclair joystick. Нужный джойстик нужно было также выбрать в меню игры. Сами по себе кемпстон от синклера отличались лишь распиновкой разъёма и легко перепаивались. Тогда в каждом доме был паяльник, олово и канифоль. Мужчина мог называться «настоящим мужиком», только если, кроме всего прочего, он мог самостоятельно вбить гвоздь в стену, припаять провод в утюге и построить своими руками дом на даче. А джойстики ломались. Первый мой джойстик был с пластиковой осью рукояти и довольно быстро умер. Второй уже намеренно покупался с алюминиевой осью, но по распиновке оказался как раз Kempston. Он и заставил меня научиться пользоваться паяльником. Джойстики для Спектрума были классическими: рукоятка с кнопкой стрельбы. Они имели четыре контакта и с учётом их комбинаций восемь направлений наклона. При жарких баталиях сломать такой было легче, чем надуть пузырь из жвачки «Turbo».

Позже, когда у моих богатых сограждан начали штучно появляться IBM-совместимые компьютеры, я вынул плату из Спектрума и поместил её в корпус от вусмерть сломанного советского видеомагнитофона, который мне бесплатно отдали в одной радиомастерской. Блок питания я поместил туда же. А саму клавиатуру вывел наружу. Это была эпическая пайка. Перепаять пришлось несколько десятков проводов. Чтобы не запутаться в абсолютно одинаковых белых проводках я придумал приклеивать к их концам кусочки белого лейкопластыря, ставя на них метки ручкой. Такие же кусочки клеились к платам в местах, куда нужно было припаять промаркированные провода. Узнать об этом способе мне было не у кого, и всё пришлось изобретать самостоятельно. Появившийся позже в доме маленький цветной телевизор Banga, производства какой-то из прибалтийских республик, я таскал из кухни и ставил на свой новый горизонтальный «системный блок». Всё это смотрелось как настоящий IBM-совместимый компьютер! Мне очень его хотелось, но позволить себе такую роскошь тогда могли лишь единицы. Кстати на телевизоре был разъём SCART и при подключении к нему Спектрума изображение ужасно «контрастилось» и плавало. Пользоваться им было невозможно. Но я заметил, что вынимая один из проводков видеокабеля, изображение на долю секунды становилось нормальным. На обдумывание проблемы у меня ушел целый день. Просто наобум, как эксперимент, я решил сделать разрыв в проводе и вставить в него обычный регулятор громкости от какого-то старого сломанного радио. И всё получилось! Покрутив рукоятку в разные стороны, я смог получить идеальное изображение с правильными цветами. Может это был провод синхронизации или что-то подобное.

Блок питания у моего Спектрума был настоящий советский. Тяжелый, большой, в массивном металлическом кожухе. Трансформатор в нём немного гудел. Зато вентилятор смазывать не приходилось – его там не было.

Внешним накопителем для ZX Spectrum 48K служил магнитофон. Любой бытовой кассетный, какой был дома. Чем качественней был магнитофон, тем меньше было у пользователя проблем. Я пробовал записывать и на так называемые «бабины» (катушечный магнитофон). Это был мой «внешний диск» для бэкапа игр. Кассеты вмешали от 10 до двадцати игр. Средний объём аудиокассеты был равен примерно 1 мегабайту. Фантастический объём, правда? Да нет же, это был действительно большой объём. Плёнка на кассетах «зажевывалась», затиралась. Если во время загрузки игры с кассеты включался мотор в холодильнике на кухне, то загрузка могла «слететь». А поскольку ждать загрузки игры приходилось примерно по пять минут, то обычно этот процесс сопровождался затаенным дыханием и скрещенными пальцами. Чтобы загрузить с кассеты нужную игру, нужно было прокрутить плёнку на нужное место. А определить его можно было только на глаз по толщине намотанной плёнки и конечно по звуку. В звуках загрузки тоже приходилось разбираться. Сначала загружалась маленькая программа загрузки. После, как правило, грузилась заставка в экранную область памяти, а затем и сам массив данных игры. Этот процесс был практически сакральным. Заставка грузилась не сразу, а полосками шириной в пиксель. В конце пиксели заливались цветами. Нужна была заставка для того, чтобы её рассматривать, пока грузится сама игра. Авторы игр соревновались в красочности заставки и многие из них были настоящим произведением искусства. С магнитофона можно было не только загружать, но и записывать на него, если такая функция у магнитофона была. 48 килобайт грузились пять минут (усмехнуться некоторые)? Это вы ещё бумажных писем маме из пионерского лагеря не писали! У меня дома был магнитофон Весна 212 С-4. Он отлично справлялся, но к закату его аудиокарьеры он начал изредка пожевывать плёнку, а сама загрузка частенько «слетала» или не шла вовсе. Регулировка головки уже не помогала. Аудиокассеты для записи я предпочитал TDK. Мне они казались самыми надёжными.

В России.

ZX Spectrum был не первым и не единственным компьютером, появившимся в России в 80-е годы двадцатого века. Были отечественные компьютеры "Микро-80", его производные "Радио-86РК", "Микроша" и прочие. Но, по-настоящему массовым стал именно ZX Spectrum 48K. Большая часть россиян были владельцами многочисленных клонов Спектрума. Существовали даже наборы для его самостоятельной сборки. А там опять же приходилось попаять. Это вам не видеокарту в PCI-express слот воткнуть и пару проводов подключить. Только чугун, только болты! Вот такими были энтузиасты на заре зарождения компьютерной эпохи в России. Со временем появились многочисленные модификации Спектрумов. Самые известные у нас:

- ZX Spectrum 128. У него было 32 КБ ПЗУ, 128 КБ ОЗУ и звуковой сопроцессор (на нём наконец-то появилась музыка во время игры);

- Scorpion ZS-256 Turbo+. Это просто элитный монстр! Титанище своего сегмента! Мечта каждого спектрумиста. У него появился дисковод гибких дисков и многое другое. Но и стоил он не дешево. Трансплантация органов в то время ещё не была так распространена, а потому заработать на него было нелегко. На свой Спектрум я заработал, работая на предпринимателя-соседа, расфасовывая дома в пакеты разные товары народного потребления (типа чая и прочего сыпучего) и запаивая их паяльником-топориком через полоски ватмана. Потом эти товары продавались в местных ларьках. Работа была вредная для детского организма, но родители, скрипя сердце, разрешили. Это было ведь временно.

А почему ZX Spectrum именно легенда? - спросит читатель. До появления Спектрумов, такого явления как "домашний компьютер" практически не существовало. Персональные компьютеры были довольно дорогими, а в быту мало применимы. Поэтому бытовые компьютеры были у относительно небольшого числа пользователей. А ZX Spectrum, как я говорил ранее, имел приемлемую цену. В общей сложности по всему миру было продано несколько миллионов оригинальных ZX Spectrum и его клонов, как официальных, так и неофициальных. Заслуга Спектрума в том, что именно он отчасти способствовал зарождению самого такого явления как "домашний компьютер" (бытовой компьютер). Люди приняли домашние бытовые компьютеры и возвели это в норму. К сожалению, пик популярности Спектрумов не совпал с появлением массового интернета. Да и сам Спектрум не обладал его поддержкой. Также, именно благодаря Спектрумам люди приобщились к компьютерным играм и сейчас это многомиллиардная индустрия. ZX Spectrum был входным билетом в удивительный цифровой мир для миллионов людей по всему миру.

Золотая эра Спектрумов в России прошла с появлением у нас IBM-совместимых компьютеров, игровых приставок Dendy, Sega Mega Drive и прочих капиталистических новинок. Но это не значит, что легенда умерла! Клоны Спектрумов выпускаются и по сей день. Недавно все услышали о проекте ZX Spectrum Next. А компьютерные энтузиасты продолжают выжимать все соки из Spectrum, создавая аудио и видео «демки». Выпускаются даже новые игры. Всё происходит на голом энтузиазме! Как тогда! Сегодня поклонникам ZX Spectrum примерно по 40-50 лет. Это взрослые дядьки. Встретив их случайно, мельком на улице, их можно принять за обычных людей. Если вы молоды, то согласно стереотипу вы подумаете, что, как и многие люди старшего возраста, они слабо разбираются в компьютерах и высоких технологиях вообще. Но как бы не так! Спектрумисты не терялись, когда в их руках оказался первый в их жизни смартфон с мобильной ОС, они с легкостью освоили Windows и прочие «детские» для них забавы. Спектрум придал им IT- закалку на всю жизнь. Это люди, воочию заставшие зарождение компьютерной эры. Они и по сей день держат руку на пульсе современных технологий.





Самое сладкое на десерт

До того, как Спектрумы начали появляться в домах моих знакомых, в нашем небольшом городе открылись игровые компьютерные клубы со Спектрумами. В моём районе был «торговый центр». В нём находился крупный универмаг, почта и ещё какие-то административные помещения. На втором этаже был видеосалон, где все познавали боевые искусства Брюса Ли и Хон гиль Дона. После этих фильмов наборы в секции каратэ увеличивались. В Терминаторе Скайнет обещал стереть в порошок человечество. В Звёздных войнах мы постигали историю далекой-далёкой галактики. Бэтмэн наводил свои порядки эффективнее милиции. А Майкл Джей Фокс помогал полусумасшедшему учёному не сломать пространственно-временной континуум. По многим блокбастерам были созданы игры. На первом этаже был тот самый компьютерный игровой клуб со Спектрумами, в который я ходил с друзьями. В первый заход мы присматривались. Компьютерные игры мы видели впервые, и нам требовалось осознать «что оно такое»? Игра «Ну-погоди» не в счёт. Оплата была почасовая. В этот час входило ожидание загрузки игры. Возмутительная несправедливость! Играли в основном вдвоем в Ikari Warriors и в файтинг с Брюсом Ли. Если ломался джойстик, то виду подавать было нельзя. Нужно было держать отломанную рукоять, как будто она не сломалась, и имитировать что ты продолжаешь играть. Затем нужно было уличить момент, когда хозяин клуба отвлечется и по-тихому ретироваться восвояси. Затем требовалось выждать несколько дней (недель), пока он забудет твоё лицо и только потом возвращаться в клуб. За сломанный джойстик платить не хотелось. Да и не с чего было платить. В те времена игры создавались маленькими группами людей или даже одиночками. Я думаю, они не получали значимых денег со своих игр. У нас же игры были исключительно пиратские и продавались в ларьках на аудиокассетах. Основная же часть игр добывалась у друзей. Мы просто перезаписывали друг у друга кассеты. Как ни странно, самими кассетами менялись редко, как это было потом с картриджами от Dandy. Разработчики игр не были многомиллионными компаниями, как сейчас, а поэтому при создании игр разработчик был ограничен лишь своей фантазией и «железом». Они могли воплощать все самые смелые и передовые идеи, в том числе и в программировании. Для ZX Spectrum и его модификаций было выпущено большое количество игр.

Теперь я составлю свой ТОП-10 лучших игр. Те, что я помню. Конечно, переиграл я их гораздо большее количество и даже могу незаслуженно пропустить наиболее достойнейшие игры.

10. Ikari Warriors.

Конечно же она. В этой игре я провел наибольшее время в клубе со своими друзьями. Но, когда Спектрум появился у меня дома, один я в неё не играл. Только когда приходили друзья. Игра для одного-двух игроков с видом сверху. Этакая «Contra» (Dendy).

9. Dizzy.

Целая серия приключенческих игр-головоломок про смелое и находчивое яйцо. RPG того времени. Часть игр Dizzy была только на английском языке и приходилось пользоваться англо-русским словарем, который у меня был в виде туристического экземпляра помещающегося в карман. Спектрум заставлял запоминать английские слова. Да почти все игры были без русского перевода. Но далеко не во всех он вообще требовался.









8. Dan Dare.

Злобные инопланетяне грозят сбросить на Землю астероид и уничтожить планету. Пилот по имени Дэн высаживается на астероиде и крошит зеленых человечков, спасая мир.

7. Renegade.

Отличный боевичок для двоих с видом сбоку. Разборки между бандами из-за похищения друга. Игра по принципу «мочи всех или проиграешь».

6. Batman: The Movie

Ну, тут всё понятно. Шериф в чёрном костюме снижает уровень преступности до необходимых процентных показателей. Игра с отличной графикой. В игре интересный геймплей. Есть и прогулки пешком и погони на бэтмобиле.





5.Aliens

Игра по мотивам одноименного фильма Джеймса Камерона. Очень сложная. Но, кажется, она была пройдена.









4. Saboteur 1 и 2.

Игра про ниндзя-шпиона. А это значит что нужно куда-то тайком проникнуть, кого-то тихо убить, что-то тихо украсть и затем незаметно убежать, тихо кого-то взорвав.

3. Elite

В описании не нуждается.

2. Robocop

Игра по мотивам одноименного фильма. Как и в Бэтмене разнообразный геймплей. Просто потрясающая графика!









1. .............

И это место я оставлю вакантным, как всегда. Каждый читатель сможет сюда вписать свою любимую игру или даже составить свой ТОП.

На этом я заканчиваю статью, но не прощаюсь с ZX Spectrum, который открыл для меня мир по-настоящему высоких технологий, после телевизора. Он подарил мне веселое общение с друзьями, обучил меня азам программирования, научил хоть сколько-нибудь разбираться в устройстве компьютеров и, наконец, дал представление о том, что это вообще за зверь такой – компьютер! Я не жалею о потраченном с ним времени! Он останется в моём сердце навсегда!

ZX Spectrum 48K – настоящая легенда!







