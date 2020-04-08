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Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy

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Денди, уникальное явление в отечественной истории видеоигр. Аппаратный клон японской приставки Famicom, она же NES, от легендарной компании Nintendo. Мечта миллионов детей 90-х, окно в мир видеоигр, для многих - начало всех начал. Сколько же воспоминаний с ней связано. Постоянные упрёки родителей, что посадишь кинескоп, инстинктивная вера в то, что, если резко дёрнуть джойстик вправо, Марио прыгнет дальше, та самая смеющаяся собака и теории о том, как работает пистолет, передача Денди - Новая реальность с Сергеем Супоневым. А ещё картриджи без боксов, просто куски текстолита с тогда ещё загадочными микросхемами и линиями. Мы менялись играми, давали второй джойстик друзьям погонять на недельку, переписывали секретные коды от уровней, искали на сборнике в 1000 игр ту самую версию, где у твоего персонажа не 4 жизни, а 20. Были времена.

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Сегодня можно вспомнить былое, окунуться в ту атмосферу, благо эмуляторов NES и образов игр в сети масса. Играть можно и с клавиатуры, хотя эмуляторы поддерживают современные геймпады. Особо хардкорные игроки могут даже раздобыть настоящую Денди, благо в Китае их производят до сих пор, порой даже с зашитым набором игр.

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Здесь я бы хотел вспомнить мои любимые игры для Денди, шедевры игропрома своего времени. В любую из них я с удовольствием сыграю и сегодня, в них буду играть с детьми, когда они подрастут, готов рекомендовать их любому, кто не застал те времена.

С чего начинать, как не с Марио? Конечно же Super Mario Bros. - базис, альфа и отправная точка для миллионов игроков по всему миру. Больше, чем игра, часть культуры. Здесь не нужно много слов, всё и так понятно, спасти принцессу из лап коварного Боузера пытались многие, что все ли добрались до финала истории?

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Танчики, а на самом деле - Battle City. Яростная оборона своего "орла" даже в безнадёжных ситуациях, первые опыты в строительстве уровней, первый в жизни мультиплеер - это всё она.

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Легендарная серия игр Contra - главный шутер детства. Умеренно сложная и разнообразная, с интересным визуальным исполнением и звуком. Саундтрек из Контры, в современной рок-обработке слушаю до сих пор. Особо ценились картриджи, где была версия игры с увеличенным количеством жизней.

Chip 'n Dale Rescue Rangers в двух частях. Ну, это топчик. Она их любимейших игр, пройденная бессчётное количество раз и в одиночку, и с друзьями. Идеальный геймплей, невероятная динамика, образцовая игра, просто эталон.

Duck Tales 1 и 2. В порядке легендарности - сразу после Чипа и Дейла. Одна из лучших, хотя и откровенно детская, для закалённых в боях с монстрами бойцов не подойдёт.

Durkwing Duck - отличный несложный платформер. Требует хорошей реакции из-за необходимости часто цепляться крюком за всякое.

Teenage Mutant Ninja Turtle - серия отличнейших игр, достаточно сложных, а главное - про любимых героев детства. Кто из черепах был вашим любимчиком?

Aladdin - отличное приключение с разнообразным геймплеем и приятной картинкой. 

Battletoads, Double Dragon и Battletoads & Double Dragon - решил собрать вместе из-за общей концепции геймплея. Достаточно сложные игры, легендарный уровень на аэробайке - настоящий вызов для юного геймера, Dark Souls нашего детства.

Серия Ninja Gaiden - высочайшая сложность и интересный визуальный стиль.

Cat Ninja - гораздо менее известная игра от автора Ninja Gaiden, а зря. Бодрая игра про нинзя-котов, несколько персонажей с разными способностями, ураганный геймплей.

Tiny Toon Adventure. Казалось бы, банальная аркада, но настолько отличная, что затягивала знатно.

Flintstones - прекрасная аркада, длинная, неторопливая, местами сложная, но увлекательная.

Русалочка, она же Little Mermaid, простенькая игра, чисто расслабиться, приятная картинка, ненапряжный геймплей.

Jackal - интересна именно, как челлендж. Крайне непростая игра с нестандартным управлением, надо привыкать.

Bomberman 1 и 2 - вечная классика.

Lode Runner. Сперва я её очень не любил, сложная какая-то. Зато потом стала одной из самых-самых, именно из-за сложности. Требует грамотного планирования и быстрой реакции. Проскочить просто так, наобум, не выйдет. Отлично заходит даже сейчас, спустя столько лет.

Этот список можно было бы продолжать и продолжать, в те годы игр было мало, зато хороших среди них - много, тотальная коммерциализация ещё не взяла индустрию за горло, часто игры делались минимальными коллективами, порой даже в одиночку. Уровень энтузиазма зашкаливал, люди вкладывали душу без мыслей о прибыли. Если вы по какой-то причине не играли в Денди - попробуйте, вполне возможно, вас затянет надолго.

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