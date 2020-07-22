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«- Саня-а! Саня-а! - кричал белобрысый пацан, сидящий на мощном велике "Салют" с хулиганскими "трещотками" на колёсах и обмотанным синей изолентой рулём. Рядом с ним, под окнами типовой хрущёвки, июньским утром субботы, на потрёпанном "Орлёнке" с глубоко презираемой "девчачьей" рамой, сидел Мишка, по кличке Сопля. У Мишки даже летом из носа всегда текли сопли, за что он почти каждый день страдал от насмешек сверстников. Да и от друзей тоже перепадало.

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- Чо? - сказала конопатая физиономия Саньки, высунувшаяся из открытого с третьей попытки окна второго этажа.

- Гулять пойдёшь?- щурясь, крикнул белобрысый Миха.

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- Не, я потом. Ща не могу. - с озабоченным видом ответил Санька.

- Как хотел! Мы на карьере, если чо. - сказал Миха и под треск почтовых открыток, прижатых бельевыми прищепками к вилке, скрылся вместе с Соплёй в известном направлении».

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Сопля и Миха ещё не знали, что вчера вечером типичное и пока ещё счастливое постсоветское детство Саньки оказалось под угрозой — мама с папой подарили ему многострадально выклянченную Sega Mega Drive! Позже они пожалеют об этом, неустанно высказывая Саньке про "посаженые" кинескоп и зрение.

В 1988 японская компания Sega явила миру 16-битную игровую приставку Mega Drive. Годом позже она начала продаваться под именем Genesis в США. Название было изменено из-за невозможности зарегистрировать в США торговую марку Mega Drive. Еще через год приставка начала своё шествие по странам Европы. В России же консоль начала появляться лишь с 1994 года. Мы, как всегда, никуда не торопились.

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Sega Mega Drive - это успешная и массовая игровая приставка своего времени. Стать "хитом всех времен" в нашей стране ей помешала довольно высокая цена, как на саму консоль, так и игры к ней. Приставка привнесла графику нового уровня, от которой испытывали "вау-эффект" все, кому посчастливилось впервые лицезреть её в действии. Правда для этого нужно было запустить на ней игру ААА-уровня (как бы выразились сейчас). Простенькие 2D игры мало чем отличались от игр на том же Dendy, который стал для россиян входным билетом в мир видеоигр на телевизионных приставках.

Sega была оснащена мощным 16/32 битным центральным процессором Motorola 68000 с тактовой частотой 7.61 МГц. Занимательный факт – существует мировой рекорд разгона этого процессора на 300%, до 25,4 МГц. Дополнительный 8-битный процессор Zilog Z80 с тактовой частотой 3,55 Мгц отвечал за управление звуковым оборудованием и за совместимость с Sega Master System. Да, тот самый Z80 из ZX Spectrum! Непосредственно за вывод звука отвечали ещё пару микросхем: генератор звука Texas Instruments SN76489 и микросхема FM-синтеза Yamaha YM2612. Звук был стереофоническим, но об этом мало кто догадывался, поскольку телевизоров со стерео звуком ни у кого не было. Объём оперативной памяти составил внушительные 72Кб. Кроме того, дополнительные 64Кб отводились под видеопамять. Для сравнения, у массового ZX Spectrum в наличии был лишь процессор Z80 и 48 Кб ОЗУ. Да, Mega Drive был настоящим игровым монстром! Это RTX 2080Ti своего времени. А «спектрумисты» ловили себя на мысли, что вот бы такую начинку, да в Спектрум!

В отличие от Dendy, приставки Mega Drive поступали в нашу страну по легальным каналам. Это сказалось на их стоимости. Но и качество «Сег» было лучше многих клонов Dendy. В комплекте с приставкой шел лишь один джойстик с тремя основными игровыми кнопками. Раньше все геймпады называли джойстиками! В дальнейшем появились более компактные приставки Sega Mega Drive 2 (вариант Genesis) c двумя “шестикнопочными» джойстиками. Никаких акселерометров, датчиков давления и прочих «наворотов» в джойстиках в те времена не существовало и в помине, но геймеры отчаянно размахивали ими и давили кнопки со всей силы, как будто от этого что-то зависело. А в гоночных играх самые погрузившиеся в виртуальную реальность качались всем телом на каждом повороте. Мозг сам имитировал инерцию и другие законы физики. И даже не нужно было его об этом просить.

Подключалась приставка к телевизору при помощи провода с так называемыми «колокольчиками» (rca кабель). Невероятного качества фантастическая картинка достигалась за счёт вывода цвета из палитры 512 цветов при разрешении экрана 320x240 пикселей.

Сами игры продавались на картриджах. «Спиратить» или переписать у друга их было невозможно. Оставалось только меняться. Причём игры для обмена должны были быть равноценными. Никто не стал бы менять какого-нибудь «Пакмана» на «Алладина». Ну только если на время и только хороший друг. В магазинах, где продавали «сеги» и игры к ним, всегда стояла кучка подростков, которые как загипнотизированные часами смотрели на демо-режим какого-нибудь «Mortal Combat».

Но время шло и обладателями «Сег» становилось всё большее количество постсоветских детей. Парк игр расширялся. Возможности обмена увеличивались. Причём большинство картриджей для американского региона «Genesis» нормально запускались и на наших «сегах». Позже, для приставки Mega Drive было выпущено множество устройств для апгрейда. Был даже считыватель компакт-дисков - Sega CD. Но скажу честно, у нас их вряд ли кто-то видел. В то время наскрести на картридж было уже невероятным счастьем для большинства геймеров.

«Может хватит уже, что там с играми?» – спросит читатель. Да, игры. Это самое главное. После того, как Dendy избаловала россиян цветной графикой, в которой на квадрате из 8х8 пикселей было больше двух цветов, в отличие от ZX Spectrum, казалось бы, Mega Drive не предлагает особого прорыва. Разрешение не сильно выше, чем у Dendy, цветов всего в 8 раз больше. Но не видеокартой единой тогда жили игры. Более мощный микропроцессор делал движения игровых персонажей более плавными и разнообразными, а игровой мир более насыщенным. Звуковое сопровождение поднялось на новый уровень. После двух-трёх кадровых движений персонажей, более статичного мира и бедного звука на Dendy, именно эти качества вызывали тот самый вышеупомянутый эффект «Вау!». Правда вместо «Вау!» дети и молодёжь тогда говорили несколько иные слова.

Конечно, у каждого геймера свой «лавлист» игр.

Я приведу ТОП-10 игр на Sega Mega Drive. Не то чтобы это мой топ, это скорее те игры, от которых «тащились» большинство геймеров тогда. Естественно, тех геймеров, которых я знал. Ведь интернета у нас не было и круг общения был невелик.

Итак, поехали.

10. The Lion King.

Знаменитая эпопея про львиного котёнка. В описании не нуждается.





9. The Lost Vikings.

Приключения трёх викингов, обладающих разными навыками (а вы думали откуда в Trine эта идея?). Для достижения цели и преодоления всех препятствий требовалось научиться правильно использовать навыки всех трех скандинавов. Очень затягивающая игра. Кажется, я прошел её до конца.





8. Comix Zone

Самому мне в неё поиграть не посчастливилось, но слышал что очень интересно.









7. Urban Strike

Отличная псевдотрёхмерная игра, где вы управляете вертолётом и выполняете опасные задания. Существовало несколько частей этой игры. Прошёл их все.

6. Zero Tolerance

Моё первое знакомство с трёхмерной графикой и шутерами в стиле DOOM. Вы находитесь в многоэтажном здании и у вас есть ответственное задание – убить всех. Игра затягивала на много часов и дней. Но в ней было пустовато и одиноко порой.









5. Red Zone

Чрезвычайно захватывающая игра, в которой «русский» маньяк-полковник, захватив ядерный арсенал, угрожает западной демократии. Командос должны остановить его. Ничего не напоминает? В игре были очень классные графические эффекты. Геймплей был нов для меня. Ведь в игре можно было управлять и вертолетом и человечками. И даже был сюжет из более, чем одного предложения. А заставка! Она была потрясающая! Настоящий короткий видеоролик, от которого мурашки прям прыгали с кожи. Так зарождались свидетели «графона».





4. Aladdin

История воришки. Её знают все. В игре была потрясающая анимация персонажей и мультяшная графика с элементами юмора.





3. Mortal Kombat II

Фаталити! Что тут ещё скажешь.





2. Earthworm Jim 2

История червяка-супергероя, который надыбал супер скафандр и пошел устанавливать свои порядки. Ставлю эту игру в ряд с Аладдином по анимации и потрясающей графике.





1. Лучшая игра на Sega Mega Drive.

Это место я оставлю вакантным. Пусть каждый, кто тепло и с благодарностью вспоминает легендарную Sega Mega Drive, которая принесла столько радости и злости, насытила детство и опустошило его одновременно — поставит сюда свою игру!