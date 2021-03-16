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Чуть более недели назад я писал, что контрактные цены на оперативную память DRAM уже выросли и продолжат расти во 2 квартале 2021 года. На тот момент прогнозы аналитиков можно было назвать весьма осторожными. Но сегодня можно уже с уверенностью говорить о том, что цены на чипы DRAM могут выйти из-под контроля.

Аналитическая компания TrendForce провела исследование и заявила, что рынок DRAM вошел в новую стадию роста цен. Первый квартал 2021 года ещё не завершился, но уже сейчас можно говорить о том, что подорожание чипов DRAM составило в среднем около 3-8%. Ожидаемое подорожание во втором квартале составит уже до 18%. Таким образом к середине года среднее удорожание может увеличиться на четверть. А поскольку речь идёт о контрактных ценах на память, то итоговые продукты, поступающие на прилавки магазинов могут набрать в цене ещё больше. По прогнозам, указанным в моём блоге ранее, такая тенденция сохранится до конца года. А это значит, что к концу года оперативная память может подорожать в полтора раза и более.

На фоне пандемии увеличился спрос на ноутбуки, производители которых закупают всё большие объёмы чипов памяти, чтобы нарастить свои запасы. Это ещё больше подстегнет цены, и увеличит дефицит.

Также ожидается рост цен на память для смартфонов и прочих мобильных устройств — вплоть до 15%. На фоне этой информации, производители мобильной техники также будут стремиться увеличить свои запасы, что приведет ситуацию к замкнутому кругу. Опасения производителей смартфонов, в свою очередь, связаны с тем, что дополнительная часть мощностей производителей чипов может быть отдана под производство более рентабельной серверной памяти, на которую также ожидается увеличение цен до 20%.

Усугубляет ситуацию и уже "традиционный" дефицит чипов графической памяти GDDR6. Из-за очередной криптолихорадки производители видеокарт работают на пределе своих возможностей и их потребность в чипах не сокращается. Поскольку большая часть мощностей отдано на производство памяти GDDR6, то чипы GDDR5 стали переходить в разряд дефицитных. А дефицит, как всем известно, всегда влечет за собой рост цен. В первую очередь, конечно же, спрос на GDDR6 продиктован одновременным выпуском своих графических новинок компаниями AMD и NVIDIA и выходом нового поколения игровых консолей. Память требуется и производителям специализированного оборудования для майнинга.

Повышение коснётся и такого устаревшего на сегодня типа памяти как DDR3, всё ещё активно используемого в потребительской электронике. Ожидаемое повышение составит до 20%.

В свою очередь приходит информация, что для снижения себестоимости на фоне общего подорожания электронных компонентов, производители ПК всё чаще используют SSD без DRAM-кэша. Видя подобные тенденции, компания Samsung уже выпустила SSD на безбуферном контроллере, о чём я также недавно писал в своём блоге. Те же твёрдотельные накопители, которые выпускаются с использованием DRAM-кэша также поднимутся в цене, что вполне очевидно.

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Но не всё так печально, как может показаться на первый взгляд. Ведь рынок комплектующих в интернет-магазинах имеет некоторую инертность. Сейчас ещё можно купить комплект оперативной памяти или SSD по старым ценам. Эти партии комплектующих были закуплены ещё по прежней стоимости. Но такая ситуация очень скоро может измениться. Как только старые партии будут распроданы, их место займут новые, которые сверкнут уже новыми ценниками. На данный момент всё ещё есть возможность приобрести 16 ГБ комплект быстрой оперативной памяти за 6,5 тысяч рублей или качественный и ёмкий SSD с DRAM-кэшем за сумму от 5 тысяч рублей.





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Опытный компьютерный энтузиаст знает, что залогом успешного апгрейда является выбор подходящего момента для закупки комплектующих. Расторопность в этом вопросе позволяет сэкономить значительные средства. Поэтому если вы намеревались совершить покупку оперативной памяти или SSD, то, возможно, не стоит тянуть с этим.

Источник: TrendForce







