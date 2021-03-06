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Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает

Возможно настало время принять решение о покупке оперативной памяти, которое было отложено на потом.
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Пользователи, которые самостоятельно собирают свои системы и производят апгрейд своих компьютеров и ноутбуков прекрасно помнят те времена, когда оперативную память брали "на сдачу". Затем происходили наводнения, землетрясения, пожары, отключения электричества, в конечном итоге вызвавшие дефицит и рост цен на память DRAM. Непрерывное падение национальной валюты усугубило положение дел. Затем рост, казалось бы, приостановился и цены многим показались "нормальными". Среди пользователей существует теория заговора, гласящая, что дефицит имеет искусственное происхождение. Такая точка зрения имеет право на жизнь, ведь производители не особо желали наращивать производственные мощности, а норму прибыли им необходимо поднимать каждый отчётный год.

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Ресурс DIGITIMES сообщил, что контрактные цены на оперативную память DRAM уже выросли и продолжат расти во 2 квартале 2021 года Такая тенденция сохранится до конца года. Причиной этого является всё увеличивающий спрос на чипы оперативной памяти DRAM и нежелание таких ведущих в данной отрасли производителей, как Samsung, Micron и SK Hynix наращивать объёмы производства. Всё это является косвенным подтверждением вышеупомянутой теории.

Более того, в своих комментариях финансовый директор компании Micron Дэвид Зинснер сказал, что поставки продукции будут ограничены в течение этого года и это сулит компании "хорошие" цены на DRAM. Это означает, что для конечного потребителя эти цены не станут "хорошими". Он подтвердил, что цены на модули памяти DRAM продолжат расти до 2022 года или более. Но так далеко заглядывать он не может, поскольку непредвиденные факторы, такие как природные катаклизмы или другие причины могут ограничить производство. По его мнению, в данный момент вся отрасль страдает от трудностей со складскими запасами памяти для центральных, графических процессоров и других компонентов персонального компьютера (возможно имеется ввиду SSD). И эти проблемы, вероятно, не исчезнут в ближайшее время.

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Стоит упомянуть, что свою роль в нехватке чипов DRAM сыграла и злополучная пандемия. В условиях изоляции резко увеличился спрос на персональные компьютеры и ноутбуки, необходимые людям для работы, общения и иных нужд.

Что же, опытные пользователи знают, что для покупки каждых комплектующих бывает как неоптимальное, так и благоприятное время. Существует и третий вариант, когда откладывать запланированную покупку больше не стоит, иначе выйдет себе дороже. Сегодня таким пользователям есть над чем призадуматься.

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Gunnar
23:48
Взял год назад 32гб двумя планками AES за 10тысяч, чтобы забыть про неё на несколько лет.
Оперативная память для компьютеров и ноутбуков снова подорожает
Ermolenko Sergey
23:47
Не лечится это нормальным кулером. Это особенность чиплетной архитектуры на мелком техпроцессе 7нм. Площадь кристалла очень маленькая, соответственно очень сложно передать эффективно рассеиваемую мощн...
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.Дык у энергокомпаний с майнеров доходы, а не издержки.
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