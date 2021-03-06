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Компания Samsung является без преувеличения ведущим производителем твердотельных накопителей. Продукция чипмейкера давно держит высокую планку качества. В народе даже сложилось определенное мнение, что если не знаешь какой SSD покупать, то бери Samsung и не ошибешься! Отчасти в этих словах есть доля истины. Но, как и все производители, компания Samsung находится в высококонкурентной среде и всеми силами пытается сократить издержки и увеличить собственную прибыль. А потому и у "лучшего в мире" производителя сначала появились продукты на флеш-памяти QLC, а затем производитель сумел огорчить поклонников своей продукции, выпустив флагманский накопитель Samsung 980 PRO на чипах памяти стандарта TLC. Ведь ранее "топовые" продукты приставкой "PRO" выпускались на более надёжной двухбитной памяти MLC. Возможно, через несколько лет мы с теплотой будем вспоминать накопители с памятью TLC и DRAM-буфером, как сейчас вспоминаем SSD на MLC флеше, а большинство новых SSD всё чаще будет основано на памяти QLC. И вот теперь новое решение в лице Samsung 980, которое смело можно назвать "урезанным".

Недавно стало известно, что чипмейкер выпускает новый твёрдотельный накопитель Samsung 980 (без приставок "Pro" или "Evo"). Его главной особенностью будет являться отсутствие DRAM-кэша. Для тех кто не знает, это чип оперативной памяти, который распаивается на плате высокопроизводительных накопителей для нужд контроллера. Отсутствие такого чипа говорит о низкой и недорогой категории, к которой принадлежит SSD. Таких недорогих решений уже достаточно на рынке. Некоторые из них даже вполне можно назвать приемлемыми по характеристикам производительности. Об одном из таких накопителей я упоминал в своей статье по выбору накопителя для домашнего компьютера в 2021 году — это Western Digital Blue SN550. Но всё же, абсолютное большинство DRAM-less (без DRAM-кэша) SSD уступают своим "полноценным" собратьям.

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Возможно Samsung решил сэкономить, чтобы выпустить недорогой массовый продукт. Это мы сможем выяснить, оценив стоимость моделей из новой линейки, о которой будет написано ниже. Но сначала предлагаю рассмотреть характеристики новинки.

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Итак, Серия Samsung 980 будет производиться в форм-факторе M.2 и работать по протоколу NVMe. Интерфейс подключения также изменился по сравнению со старшей моделью Samsung 980 PRO - теперь применен PCI-E 3.0 x4. У старшей модели была версия PCI Express 4.0 x4. Накопитель будет использовать 136-слойные чипы памяти V-NAND TLC (это можно назвать хорошей новостью). Сердцем накопителя выступит контроллер Samsung Pablo - это каким-то образом удешевлённый вариант повсеместно применяемого контроллера Phoenix. Заменить DRAM-кэш призвана технология Host Memory Buffer (HMB). Она позволяет использовать в интересах контроллера часть ОЗУ (оперативной памяти компьютера). В линейку войдут модели объёмом 250,500 и 1000 ГБ

Но производитель уверен в качестве своего продукта и предлагает пятилетнюю гарантию на все модели серии. Правда и она ограничена определенным объёмом записи - Total Bytes Written (TBW). Он составляет 150, 300 и 600 ТБ (TBW) от младшей к старшей модели. К слову, у 980 Pro такой же уровень TBW.

Что касается скоростных характеристик, то заявлены следующие показатели:

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- скорость последовательного чтения составляет у 980 Pro 2900 МБ/с, 3100 МБ/с и 3500 МБ/с, в зависимости от объёма накопителя;

- последовательная запись теоретически будет держаться на отметке 1300 МБ/с, 2600 МБ/с и 3000 МБ/с, от младшей к старшей модели;

- случайное чтение 4K - 230 000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду), 400 000 IOPS и 500 000 IOPS;

- Случайная запись 4K - 320 000 IOPS, 470 000 IOPS и 480 000 IOPS.

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Теперь настало время узнать, станут ли данные твёрдотельные накопители "народными". Производителем установлены следующие цены: 49.90€/69.90€/129.90€ за модели 250/500/1000 ГБ. Для сравнения, популярная серия Samsung 970 Evo Plus предлагается за 54€/73€/145€/290€ за модели 250/500/1000/2000 ГБ. Окончательный выбор, как всегда, останется за покупателями.