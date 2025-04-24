Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Сколько геймера не корми, а ему всё мало. Еще 5 лет назад 8 Гб VRAM казались огромными, а теперь на них даже S.T.A.L.K.E.R. 2 в 1440p не будет запускаться. А вдруг через 2 года выйдет что-то мегакрасивое и интересное, а недешевая RTX 5060, как карета после полуночи, превратит компьютер в тыкву из слайд-шоу. Стоит ли этот овощ покупать или нет, никак не разберут злые веганы из красно-зеленых лагерей.
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И все же, несмотря на явную очевидность слабого выбора Nvidia в лице малого объема видеопамяти для середины третьего десятилетия 21 века, зеленая королева продолжает штамповать для геймеров свои 8 Гб плоды пачками.
Что это: осознанный выбор, основанный на безграмотности простых пользователей, или какие-то инженерные барьеры не позволяют преобразовать данный объем в 10 красно-зеленых Гб? И критикующим геймерам просто не под силу слезть с дивана и прочитать техническую документацию о детище своей зеленой госпожи.
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Для видеопамяти используются чипы одного объема, в сериях RTX по 30-тую включительно 1 Гб модули, начиная с 40-вой, перешли на 2 Гб. Казалось бы, можно заменить в условной 3060Ti два 1 Гб чипа памяти из восьми на более объемные 2 Гб модели и получить заветные 10 Гб. Но, как и в случае с оперативной памятью, разные планки DDR не только снизят производительность, а еще повысят цену.
Все однотипные чипы памяти имеют одинаковые характеристики, что позволяет оптимизировать доступ к памяти и повысить общую производительность. Например, при обращении к памяти с разными таймингами или скоростью доступа могут возникать задержки, что негативно скажется на производительности. Использование чипов одного размера улучшает проектирование печатной платы и организацию памяти. Это позволяет легче интегрироваться в существующие схемы и минимизировать вероятность ошибок при производстве. Закупка больших партий чипов одного типа может привести к снижению стоимости, так как производители могут рассчитывать на оптовые скидки. Используя чипы одного объема и производителя, вендоры видеокарт могут сократить количество тестов, необходимых для проверки совместимости и стабильности. Это позволяет сократить время на разработку и снизить риски. Использование модулей одного размера позволяет легче разрабатывать системы охлаждения, так как проблем с размещением или тепловым управлением может быть меньше.
Но довольно справочной информации, ведь истинные знатоки возразят: есть же RTX 3080 с 10 Гб, а почему сейчас пропали в производственной линейке такие карты? А вы вспомните, как ее, бедную, сравнивали с неплохим калорифером, способным протопить маленькую комнату студента в общежитии до прихода лютых морозов. 320 Вт энергопотребление, и как следствие — удорожание системы отвода тепла, подачи питания и неподъемный счет за использованную электроэнергию для бедного ученика. Тогда как современные 8 Гб модели потребляют в два раза меньше и подходят всем.
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А в чем причина такого-то высокого TDP? В видеокартах, как и в NVMe, одна из наиболее горячих точек микросхемы — контроллер памяти. В RTX 3080 их 10 с 32-bit интерфейсом. Поэтому производители видеокарт, после проблем с 30-ой серией, стремятся насколько возможно уменьшить количество контроллеров. В 40-й серии это привело к снижению пропускной способности шины памяти почти в два раза, что повлияло на производительность, так что в некоторых играх карты 30-й серии не сильно уступают более новому поколению, но проигрывают по энергопотреблению. В следующей 50-й серии пропускная способность шины памяти вернулась на прежний уровень за счет внедрения нового, более быстрого стандарта видеопамяти — GDDR7. При этом количество контроллеров осталось, как и в предыдущем поколении. Например, в RTX 5060-ых моделях их 4 по 32-bit, что в сумме дает 128-bit ширину шины памяти, 6 по 32-bit в RTX 5070 – 192-bit, в RTX 5070 Ti, как и RTX 5080, построенных на одном чипе GB203, 8 по 32-bit – 256-bit, и в RTX 5090 16-ть 32-битных, что в сумме дает 512-bit шину.
Думаю, всем стало понятно, что один контроллер соединяется с одним модулем памяти, и соответственно их количеству и будет составлен объем VRAM на видеокарте. Можно заставить чип видеопамяти работать не в режиме 32-bit, а в 16-bit, что и реализовано в RTX 5060 Ti, и 32-bit контроллер будет обрабатывать данные с двух модулей одновременно по 2*16-bit, это позволит удвоить объем устанавливаемой видеопамяти с 8 до 16 Гб, но общая скорость передачи данных по шине останется практически прежней. Поэтому RTX 5060 Ti с 16 Гб медленнее работающей в 32-bit RTX 5070 с 12 Гб, да у второй еще и ядер больше. А для большего объема вычислений как раз и нужна более высокоскоростная шина, что максимально при соединении контроллера только с одним модулем памяти.
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Все недоумевают, зачем такой большой объем 16 Гб установили на 5060 Ti, почему не 10 Гб. Просто 5060 Ti — это, по сути, 5060, хоть и названия чипов разные. Некоторые считают, что младшая модель появилась как отбраковка старшего собрата, и это есть обычный метод производства кристаллов. Для повышения привлекательности удвоили память, что не несло каких-то сложностей, контроллеры те же. Сделать же меньше, чем двукратное удвоение видеопамяти, и экономить невозможно, иначе придется менять архитектуру кристалла и количество контроллеров. А если, не меняя их количество, просто убрать лишние модули памяти, оставив их от 9 до 15-ти, то часть контроллеров будет работать с 2 чипами в 16-bit, часть с одним в 32-bit, а это приведет к падению общей производительности из-за разных режимов работы. Установив же всё для одноразрядности в 16-bit, получим, что контроллеры, соединенные только с одним чипом, урежут пропускную способность вдвое.
А вот почему не удваивают память в 70-х и 80-х моделях? Это, скорее всего, повысит затраты, но не принесет ощутимого дохода, это не прирост от минимальных 8 Гб. 12 и 16 Гб в старших моделях достаточно для 99 процентов геймеров, да и придется по нарастающей и 5090 улучшать, создавая, по сути, две конкурирующие модели вместо одной для видеокарты, на которую и так денег ни у кого нет.
Так как получить 10 Гб? Выход один — установить 5 штук контроллеров с чипами по 2 Гб. Но, скорее всего, нечетное количество компонентов повлияет на компоновку кристалла, не позволяя уменьшить его физический размер и, как следствие, снизить производственные затраты. Придется расширять чип, что невыгодно.
Или взять и не доложить контроллер в более большой старший чип, как в RTX 3080 10 Гб. Но при той же стоимости создания придется продавать новую урезанную модель дешевле оригинального кристалла и уменьшать маржу. И это не отбраковка, когда у производителя нет другого выхода, как создавать младшие и старшие линейки с разными количествами ядер на одном чипе. И как на этом заработать, неясно, ведь из-за продолжающегося снижения продаж ПК компаниям не удается продавать видеокарты втридорога, как при 30-й серии. Может, конечно, случится новый бум в домохозяйстве, и ИИ-роботы заменят хранительниц семейного очага, и цены взлетят.
Но, наверное, не стоит ждать, как милая Золушка своей кареты. Пока 4 Гб модули VRAM массово не появились на горизонте, и минимальный объем на 60-х моделях не стал 16 и 32 Гб, кардинальных прорывов в объемах устанавливаемой видеопамяти не предвидится. Игра в поиски 9, 10, 11 Гб явно не принесет ни зеленые, ни красные, ни синие (для любителей) плоды. Поэтому кушайте, что дают, уважаемые геймеры.
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