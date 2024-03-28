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Почему при сборке ПК для игр главная деталь — видеокарта

При покупке комплектующих для игрового компьютера пользователи часто уделяют большее внимание параметрам центрального процессора. Сложившееся за долгие годы устойчивое мнение, о необходимости мощного CPU, приводит к недооценки важности такого первоочередного компонента ПК, как видеокарта.
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При выборе современного игрового компьютера пользователи продолжают ориентироваться на процессор, материнскую плату, Nvme, считая, что эти комплектующие определяют скорость FPS, а модель видеокарты влияет исключительно на качество графики, а если денег мало, то можно купить дешевую серию и уменьшая настройки видео добиться приемлемого результата. В чем недостаток такого ошибочного подхода к выбору ПК — прохождение любимых игр, из увлекательного мира, превращается в полузамыленную картинку, без ярких контрастов света и тени и десятой доли того, что было задумано создателями. Зачастую, на форумах, часть участников указывают совершенно неадекватные отзывы на красивый игровой мир, единственное, что можно предположить в их оправдание — они геймили на средних настройках графики и думали, что их только купленный мощный компьютер выдает классную картинку. 

Что представляет видеочип с вычислительной стороны ?

Первый графический дисплей был произведен в 1951 году, и для свой работы использовал вычисления на центральном процессоре. Только через 30 лет в 1981 году IBM создала знаменитые MDA (Monochrome Display Adapter) и CGA (Color Graphics Adapter) — «монохромную» и «цветную» видеокарты соответственно. Но почему для вывода графики все таки был придуман отдельный процессор, хотя для этого вполне достаточно было CPU, вы можете убедиться в этом даже сейчас запустив в Cinebench рендеринг видео через процессор.

Фраза «CPU и GPU выполняют различные задачи» встречается на просторах интернета неоднократно, но, с точки зрения математики, здесь нет абсолютно никакой разницы. 2 + 2 сложить может и процессор и видеокарта, но для CPU гораздо важнее более сложные вычисления, которые он может выполнить в один такт. Зачем загружать процессор простыми задачами, если их может выполнить вспомогательный юнит, которым долгое время и был GPU, или как его называли в то время — адаптер. Сам термин графический процессор - GPU был впервые введен компанией Nvidia с выпуском GeForce 256 в 1999 году. Так как для решения каким цветом будет гореть пиксель на экране не требуется сложного и производительного вычисления в ядре, а гораздо нужнее выполнить большое количество таких обработок синхронно, в архитектуре графики выбрали путь увеличения количества ядер и потоков. Так в последних видеокартах их количество достигает 10 тысяч, а даже в самых производительных десктопных CPU порог едва превысит двадцать.

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Поэтому если раньше основой для покупки ПК был процессор, то на сегодняшний день им стала видеокарта. Так даже самый бюджетный CPU последнего поколения способен выдать достаточный для приемлемого гейминга 60 FPS, а остальные задачи по обработке графики в различных разрешениях ложатся на плечи видеокарты. И именно от производительности видеочипа во многом и будет зависеть получите ли вы качественный игровой опыт в 4K или гейминг превратится в супермарио на денди, зато с достаточно высокой частотой кадров. Из-за этого, при выборе будущего ПК, многие пользователи проводят время в поисках обзоров новых видеокарт, о чем свидетельствует огромная популярность таких роликов, тогда как обзоры CPU привлекают все меньше внимания с каждым годом. Конечно все может измениться с появлением искусственного интеллекта и внедрением его в характер действий игровых персонажей, но пока еще вход в матрицу не выполнен, и вы вполне можете наслаждаться прекрасным геймингом купив качественный графический чип, главное подбирать остальные компоненты ПК соответственно стандартам интерфейса и мощности, рекомендуемых производителем видеокарты.

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Теги

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