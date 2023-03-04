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Пока по всему интернету судачат об американском вундерваффе из мира РСЗО - "HIMARS", переданном в товарных количествах Украине и способном угрожать и приносить много сложностей российским тыловым объектам, таким как: военным штабам, различным складам, критической инфраструктуре. Помимо военных объектов украинские формирования не гнушаются обстреливать простых людей и их жилища - чему многострадальный Донецк живой пример.

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На Украине заявляют со всей серьезностью, что, де, мол в ВСУ есть значительно лучшее оружие чем РСЗО западного образца, в том числе превосходящее и многочисленные модификации на базе HIMARS, полученные от британских или немецких союзников. Речь идёт об украинской реактивной системе залпового огня с новым корректируемым боеприпасом "Ольха-М", ракеты которой способны пролететь 110 километров, а боевая часть реактивного снаряда составляет впечатляющие 220 килограмм.





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РСЗО "Ольха" на военном параде в Киеве. Источник фото: ria.ru

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Так высказался о превосходящем американские Хаймарсы вооружении Иван Винник - первый заместитель главы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Украины.

Со слов украинского гражданина со странным русским именем Иван, восточноевропейская республика разработала и уже многократно использовала в сражениях управляемый артиллерийский снаряд с повышенной дальностью действия и с "усиленной" боевой частью в сравнении с ракетами реактивных систем залпового огня производства американцев и их сателлитов. Видимо под американскими "аналогами" подразумевая хорошо известные GMLRS.

Правда создать полностью "собственный продукт", украинский военно-промышленный комплекс не смог, "воспользовавшись" столь ненавистными советскими разработками. Ведь "Ольха-М" есть не что иное, как глубоко усовершенствованная ракета от БМ-30 "Смерч".

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БМ-30 "Смерч". Источник фото: super-hobby.ru





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Характеристики "Ольхи" нижеследующие: реактивный 300-миллиметровый снаряд длиной 7,5 метров, снаряженный 220-килограммовой боеголовкой, способен достигать целей, расположенных на расстоянии в 110 км.





"Ольха-М" VS "M142 HIMARS"





Сообщается, что боеприпасы GMLRS, которые используют мобильные артиллерийские ракетные системы на базе "M142 HIMARS" или "M270 MLRS", имеющиеся на вооружении Украины, способны поразить цель на удалении до 80 километров, а боевая часть означенных реактивных ракет равна лишь 90 килограмм в отличие от украинского аналога с более 200-килограммовой БЧ.

Также Винник утверждает, что "Ольха-М" уже применялась в высокоинтенсивных боях, правда на уточняющий вопрос журналиста, в какой местности случилось боевое применение, украинский чиновник умолчал, заявив что первый "эффективный удар" российским войскам было нанесен в мае прошлого года.





"M270 MLRS". Источник фото: army-today.ru





Представитель украинского ВПК не преминул "отвесить" ещё один комплимент в адрес новой РСЗО. Так Винник заметил, что благодаря "газовым рулям", напоминающим маленькие отверстия для выпуска топлива, ракета "Ольхи-М" имеет поразительную точность. Правда для достижения оной, помимо советского ракетного "наследства", пришлось позаимствовать американский GPS. И опять же, высокопоставленный чиновник не смог или не захотел выразить "восхитительную точность" в цифрах, хотя у каждой ракеты есть такой известный параметр как "Круговое вероятное отклонение".

Но после заявленного, что "все характеристики ракеты совершенно секретны", рассказчик смягчился и дал немного цифр: разработчиками комплекса заявлено, что боеприпасы для РСЗО на 36% превосходят по дальности и в 2 раза несут большую полезную нагрузку чем упоминаемые GMLRS.

Так же со слов источника, известно, что у Украины есть в наличии 100 единиц "Ольхи-М", а сама программа по усовершенствованию была развернута 5 лет назад в 2018 году.









К настоящему времени у КБ "ЛУЧ" существуют грандиозные планы "нарастить" дальность применения артиллерийской ракеты для комплекса до 150 километров. И будет это "осуществлено" к предполагаемому контрнаступлению в направлении Азовского моря. И что хочется заметить, обычных "испытаний" не будет, а проверят "Ольху-М" именно во время реальных боев.

Что интересно, модификация ракеты Р624М-1 по дальности радиуса действия сопоставима с дальностью боевого применения бомбы малого диаметра GLSDB, которую в недавнем времени Пентагон разрешил использовать украинской армии против армии России соответственно.

Заявляется, что ракета будет использоваться против мостов, больших строений и долговременных укреплений, которым невозможно нанести ущерб GMLRS или GLSDB.





Ракета "Ольха". Источник фото: ru.wikipedia.org





И под конец своего интервью Винник не удержался, что бы хотя б намеками не "попросить" у США баллистические ракеты малой дальности ATACMS, с радиусом действия больше 300 километров. Посетовав, что США категорически отказываются предоставлять такие ракеты Украине.

Ближайшим конкурентом украинской "Ольхи-М" можно назвать российский "Торнадо-С", который по ряду признаков, якобы уступает "Ольхе". Но с появлением в арсенале применяемых боеприпасов - корректируемого по ГЛОНАСС реактивного снаряда с индексом 9М542, новый снаряд для "Торнадо-С" по дальности пуска на 10 километров обгоняет продукт КБ "Луч".

Но как мы понимаем, у российской армии есть и другие средства доставки "ракетных гостинцев" - например широко известный "Искандер-М", с радиусом действия до 500 километров и боеголовкой в 480 кг, на голову превосходит ракеты "Ольхи-М". К тому же, мы регулярно видим в видеороликах, слышим на радио, как применяется "Искандер", а в сети покамест нет ни одного видео боевого использования "Ольхи-М". Существует ли действительно действующий образец или всё это просто рассказы пропаганды или показанный на видео экспонат - это так называемый "витринный образец", сложно сказать.





Источники:

https://ria.ru/20190118/1549511288.html https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17189893 https://army-today.ru/tehnika/m270-mlrs https://naukatehnika.com/novyie-raketyi-olxa-povyishennoj-dalnosti-i-neptun.html https://iz.ru/1004535/2020-04-25/ekspert-pristydil-ukrainu-za-ispytaniia-rszo-olkha-m-na-fone-covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=MoyYXIPq2gw