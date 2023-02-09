300-миллиметровые снаряды способны уничтожить площадь, равную 12 футбольным полям

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

В зоне операции СВО экипаж реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" совершил пуск полного пакета управляемых снарядов по месту предполагаемого нахождения американского HIMARS. Пока данные объективного контроля отсутствуют, но с некоторой долей уверенности можно утверждать, что вражеская машина была или полностью уничтожена? или значительно повреждена, а мы тем временем получаем уникальную возможность ознакомиться, что же так отличает Торнадо-С от более ранних версий и других модификаций российских РСЗО.

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Перво-наперво площадью поражения: выстрел всего пакета за раз накрывает зону, равную двенадцати стандартным футбольным полям. Но задачу "можно усложнить", направляя каждый снаряд по отдельности. Причем корректировать можно не только расстояние предполагаемого запуска снаряда, но и вектор атаки каждого снаряда. В таком случае вектор атаки может быть расширен до впечатляющих 90 градусов.





9А54 РСЗО "Торнадо-С". Источник фото: symphony-of-victory.ru





Но и на этом "плюшки" для врага не закончились: Торнадо-С в период боевых действий в зоне СВО проходит постоянную модификацию - благодаря новой усовершенствованной системе управления огнем, комплекс ещё быстрее производит наведение и запуск ракетного залпа, поражая цели в глубоком тылу далеко от линии ЛБС. Помимо этого, вторая модификация Торнадо-С "версии 2022 года" - это ещё "встроенный" гирокомпас, который добавляет ещё больше точности и скорости в работе системы, "выставляя" машины на стартовую позицию за более короткий промежуток времени.

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И ключевая особенность самого совершенного комплекса РСЗО в войсках РФ на текущий день: Торнадо-С хватит 5 минут, чтобы приехать на позицию, навестись, отстреляться по врагу и совершить плановый отход, избежав ответного огня противника.