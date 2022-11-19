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У матушки-России очень много полезных ископаемых, также лесов, полей и рек (меж которых, разумеется, так счастливо живет уже несоветский человек). И именно большое количество природных богатств и не дает покоя зарубежным государствам. А еще им не дает покоя, что территория с этими "дарами природы" охраняется ракетами с ядерным зарядом, которые в "случае чего" не удастся сбить. Одна из таких военных разработок - гиперзвуковой “Авангард”. Считавшегося до последнего времени бывшими "экспертами-инфекционистами" обычным мультфильмом. А сегодня этим "мультфильмом" оснащается очередной ракетный полк родного РВСН...

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"Авангард" по определению своему является новейшей ракетой, но на самом деле это не совсем так. Большинство современной российской военной техники по своей сути - глубокая модернизация или же "творческое" развитие советских образцов. Не стал исключением и так называемый "объект 4202", ныне известный как знаменитый Авангард. Разработкой передового средства доставки "ядерных гостинцев" прозорливые советские конструкторы начали заниматься на "сломе эпох" - середине 80-х годов. Уже тогда была заложена основная концепция: преодоление мощной эшелонированной актуальной ПВО с помощью крылатой ракеты, которая будет использована как носитель для того самого крылатого боевого блока. Правда тогдашняя ситуация вынудила руководство сегодняшнего АО ВПК „НПО машиностроения“ заморозить все работы до "лучших времен".





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Для запуска "Авангарда" на текущий момент используют модификацию советских ракет - МБР УР-100Н УТТХ





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Лучшие времена настали в связи с "финтом ушами" нашего заокеанского партнера, решившего "смахнуть шахматные фигуры на пол" - отказавшегося пролонгировать Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Тут, как говорится, сам бог велел вернуться к былым разработкам. Но не все шло без сучка, без задоринки: наружная поверхность "боеголовки" плавилась, а электронная начинка не выдерживала высоких температур. Но с течением времени все возникшие трудности были разрешены. И не ранее чем три года назад, первый Авангард занял свое "законное место" в ракетной шахте. Через 5 лет к 2027 году планируется разместить около 12 пусковых комплексов.

"Предшественниками" Авангарда были РС-26 "Рубеж" (младший современный брат "Тополя-М") и БЖРК "Баргузин" (поезд, за которым "гонялись" американцы). И вот эти два передвижных комплекса и будут заменены стационарной "SS-11 mod.1 Sego"+Авангард как боевой заряд.





Шахтная Пусковая Установка ракеты УР-100Н УТТХ

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Преимущества Авангарда

Межконтинентальная дальность. Поэтому Авангард - стратегическое оружие сдерживания. Дальность полёта - 16 тыс. км (согласно некоторым экспертным оценкам)

Феноменальная точность как у крылатых ракет

Ошеломляющая скорость до 33 000 км/ч. У блока имеются свои двигатели

"Непозволительная маневренность" — Боевой блок может совершать маневры в вертикальной плоскости по тангажу и горизонтальной плоскости по рысканию





SS-11 mod.1 Sego

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Такие характеристики не могут не поражать. Ведь ракета с блоком Авангарда может "обвести вокруг пальца" все ПРО США и поразить любую цель на территории Америки спустя четверть часа после запуска.

Сама головная часть ориентировочно занимает "5-7 метрических единиц", облицованная новейшими композитами для противостояния с температурным "армагеддоном". Еще бы, ведь при разгоне до 27 Махов "снаряд" может раскаляться до нескольких тысяч градусов по Цельсию.





Авангард способен поразить цель в любой точке вражеской страны



Недостатки блока

Как бы мы не восхищались гением российских ученых и их предшественников из СССР, сумевших отстоять в непростой период жизни государства пусть не развитие проекта, но его бережную заморозку, все-таки, у Авангарда имеется один потенциальный недостаток. Ведь в отличие от "классических" баллистических ракетных комплексов, "объект 4202" оснащен лишь одним "ядрен-батоном", где у обычных ракет их может быть не меньше шести. Высокая скорость из преимущества становится "бичом": даже композитные материалы не могут скрыть раскаленность корпуса от обнаружения инфракрасными средствами слежения космической группировки противника.





Послесловие: На самом деле "один" Авангард не даст победить в ядерной войне, но способен напомнить вероятному противнику, что "полностью сухим" не получится выйти из "горнила" атомной "катки". И будущий агрессор тысячу раз подумает, готов ли он получить неминуемый ущерб.



