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Без кликбейта в заголовке не обошлось, иначе как завлечь внимание заядлых геймеров и азартных айтишников? В общем, судари и сударыни, вы вошли в мое положение, а я, извольте, продолжу знакомить вас с новинками кино. И даже, смею вас уверить, когда-нибудь доберусь до отечественного кино! Ну а пока "распилим" современный боевик, где в трендовом порядке мир спасает не какой-нибудь тестостероновый бройлер а-ля Дуэйн "Cкала" Джонсон, а хрупкая модель из жаркой Испании — Эльза Патаки.

Сюжет

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Спокойная служба на совершенно секретном объекте американского ПВО где-то в океане перестает быть "томной", когда группа террористов взяла да захватила целых шестнадцать ядерных пусковых установок вместе с ракетами, шестнадцать Карл! И как я писал в заголовке, былые спасители мира — "кончились", поэтому мир из неиллюзорно надвигающиеся третьей мировой придется спасать хрупкой женщине-офицеру. Но получится ли?

Что понравилось

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Как бы ни было удивительным, но жаркая красавица и в былую пору фотомодель Эльза Патаки — достойная представительница актерской профессии: она не кривляется ака Крис Такер, она не носит каменную маску как переколовшиеся ботоксом инстаграмные няшки (простите, любители русского языка, где слово няша прям означает болото или топкое место), здесь Эльза — живая мадам, обладающая подвижной мимикой и прекрасно справляющаяся с выражением чувств и эмоций, без излишней переигранности или же недоигранности как здесь, она — подлинное украшение боевика категории "Х". Ну и да, она достаточно красива, и я бы даже сказал, еще вполне фапабельна. Да и пару пафосных фраз в запасе найдется для любящего ушами зрителя. Зачет — не иначе!

Только не смейтесь! Ракеты, которые внезапно "не заржавели" и могут доставить много попоболи нашим партнерам, как говорится, хоть где-то нас боятся. Я получил большую порцию экстаза от визуализации полета плохо прорисованных боеголовок прямиком в "Большие города, пустые поезда". Виды близкого космоса завораживают. Жаль, что бюджета не хватило для раскрытия темы. И еще раз: инверсионные следы от запуска крылатых ракет тоже вышли кошерными, приятно было посмотреть!

Недостатки

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Штампы. Куча штампов. Переизбыток штампов. Были бы на дворе кучерявые 80ые, я бы и в ус не дул из-за глупых поворотов и сюжетных ходов, но у нас на дворе как бы "трассировка лучей и дополненная виртуальная реальность", так зачем эти дебильные изыски режиссера? Зачем "штрихи" с мужиками "домогаторами" и идеями белого превосходства? Неужели это больная тема для Америки до сих пор? Почему не сделать банально, но более достоверно? Всему виной деньги?

Крис Хемсворт. Да, хорошо загримировавшийся "Тор" был опознан в роли ну очень лишнего статиста. Что он дал фильму кроме своей широкой известности в роли Скандинавского бога грома? И я серьезно! Роль была столь незначительной и унылой, что если бы его сыграл какой-нибудь ноунейм из актерского цеха, никто бы не заметил. Но зачем роль продавца понадобилась Тору? Теперь я думаю, что сей проект в виде фильма был лишь способом пропихнуть свою жену Эльзу Патаки на главную роль. И пожалуйста не спрашивайте какая тут логика ;)

Такую важную базу, которая лишь одна может спасти беззащитные США от злобных русских ракет охраняют лишь... да никто ее не охраняет, кроме случайно попавшей с "корабля на бал" героини Эльзы Патаки. Да-да, в такой "сюжет" мы все безропотно верим как в наступление райского коммунизма на злосчастной планете. Ну вы поняли...

Кроме доблестной капитанши больше никого запоминающегося и харизматичного и не найдешь. Даже главгад напрочь вылетел из головы. Что здесь не так? Не хватило бюджета? Так зачем было звать Криса на роль "волосатика"?

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Что в остатке

Да, если бы этот фильм вышел этак лет на двадцать, а то и тридцать раньше, возможно стал бы классикой боевика (а возможно и нет), но даже в то время сюжеты большинства фильмов даже категории Б были более достоверны и более проработаны, чего не скажешь о сегодняшнем кандидате на вечерний просмотр, ну и опять же, в те года (здесь речь идет о боевиках 80ых) не было столь большой идеологической накачки и политических трендов, а основной "удар" шел на качественный боевик и все с этим связанное, а тут, словно угрозы всему миру недостаточно, надо обязательно "посмаковать" нежелание делать карьеру одним известным местом, ну и да, самые плохие парни — это белые расисты, между делом пытающиеся уничтожить США и заработать "немножко" денег. Но знаете что? Все-таки ложка меда тоже есть: это игра Эльзочки и некоторые фразы злодеев, которые вполне злободневны и актуальны (что в Америке все просто так, кроме денег. Да, кто понял, о какой "классике" я говорю, тот может взять с полочки безалкогольного пивка).

И все же, так какой итог? В целом, фильм не заслуживает больше тройки, но посмотреть один раз можно, а может быть даже и нужно.











