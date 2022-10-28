ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Дополнением этой статьи послужит новость «США поставили на Украину первые 2 ЗРК NASAMS», ссылка кликабельна.
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Рассмотрим историю создания ЗРК NASAMS, для чего её создавали, её сильные и слабые стороны.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) создавался как мобильный зенитный ракетный комплекс, для борьбы с крылатыми ракетами, летающими на малых и средних высотах, также может применяться против дронов, особенно тихоходных и низколетящих, и позиционируется как система ПВО малого-среднего радиуса действия. Применяется в составе батареи, в которую входят до 12 пусковых установок, до 6 локационных станций (их количество на Украине достоверно неизвестно), но без них НАСАМС практически бесполезны), и пункта управления огнём (с ними ситуация аналогичная).
Разработкой комплекса занимались компании Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) и Raytheon (США), он должен был заменить морально устаревший комплекс Improved Hawk ВС Норвегии.
ЗРК NASAMS имеет несколько поколений и модификаций. Самый первый комплекс был создан в 1998 году и использовал ракеты AIM-120 AMRAAM (это апгрейд ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования. Затем появилась NASAMS 2, точное время создания доподлинно неизвестно, но на вооружение она поступила в 2006 году. NASAMS 2 могла применять военную тактическую сеть обмена данными Link 16. Позднее, в 2019 году принимается на вооружение NASAMS 3, умеющая запускать ракеты AIM-9 Sidewinder (малая дальность) и IRIS-T SLS, а также ракеты AIM-120 AMRAAM-ER (средняя дальность).
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Link 16 (TADIL J) представляет собой военную тактическую сеть обмена данными, эксплуатируется в США и блоке НАТО. Link 16 входит в состав семейства тактических сетей передачи данных TADIL (Tactical Digital Information Link), которая является коммуникационной, навигационной и идентификационной системой, поддерживающей обмен данными между командованием, авиацией, флотом, и наземными подразделениями. Связь происходит на ультравысокой частоте (дециметровые волны). В целях безопасности, используемые частоты постоянно меняются. Link 16 передаёт аэрофотоснимки, текст и голосовые сообщения. Она описана в стандарте НАТО (NATO’s Standardization Agreement) STANAG 5516 Ed.4 «Tactical Data Exchange — Link 16». А сама сеть Link 16 описывается стандартом министерства обороны США MIL-STD-6016.
Кстати, в новостях не говорится, какого именно поколения ЗРК NASAMS получила Украина, если у читателей есть достоверные сведения, то прошу написать в комментариях. Интересно будет узнать, были поставлены расконсервированные музейные экспонаты или актуальная техника?
NASAMS-I
Первое поколение данного зенитно-ракетного комплекса, объединяло разработанный в США трёхмерный радар противовоздушной обороны MPQ-64 Sentinel X-диапазона с ракетами AMRAAM и норвежской системой управления боем C4I (включающей в себя командование, управление, связь, мощные компьютеры и разведку), называемой «Центром распределения огня» (Fire Distribution Center). FDC после подключения к радару MPQ-64, образует единую систему.
NASAMS-II
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Норвежские ВВС совместно с Kongsberg Defence & Aerospace обновили НАСАМС, добавив совместимость с военной тактической сетью обмена данными Link 16, плюс улучшили наземный радар. Полная батарея НАСАМС 2 состоит из 12 пусковых установок (в каждой по 6 ракет AIM-120 AMRAAM), 8 радаров AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, 1 центра распределения огня (FDC), 1 машины с электронно-оптической камерой (MSP500) и 1 автомобиля Tactical Control Cell. Итого полная батарея NASAMS-II включает 23 машины, которые будет несложно отследить со спутника или иными средствами.
НАСАМС 2 включала следующие обновления:
• Новые радары, с возможностью установки на разные транспортные средства.
• Радары получили отдельное питание и теперь могли обрабатывать информацию независимо друг от друга.
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• Транспорт батареи мог координировать свои действия по радиосвязи, кабелю, через Multi Rolle Radio, либо при помощи TADKOM.
• Радары получили более широкий частотный спектр и изменяемую скорость вращения, что положительно сказалось на обнаружении и сопровождении цели.
• Каждый транспорт имел свой GPS.
• Модули центра управления не привязаны к определённым моделям транспорта, что давало возможность ставить их на различные шасси.
• Электрооптический датчик MSP500 производства Rheinmetall оснащался лазерным дальномером и ТВ-камерой, плюс имел улучшенный тепловизор.
NASAMS-III
Третье поколение было принято на вооружение норвежской армии в апреле 2019 года. Уже в мае 2019 года НАСАМС 3 успешно прошла первые полевые испытания.
NASAMS 3 получил улучшенную станцию центра распределения огня, теперь она имела новые панели управления и 3 крупных монитора. Модернизации подверглась кассетная пусковая установка Mk 2, теперь она могла запускать ракеты AIM-9X Sidewinder Block II и AMRAAM-ER. Ракета AMRAAM-ER получила увеличенную дальностью полёта, благодаря ракетному двигателю RIM-162 ESSM, работающему в тандеме с двухступенчатой головкой наведения AMRAAM. Что значительно расширяло зону поражения и предельную дальность полёта (на 50%, до 50 км). Максимальная высота полёта ракеты также увеличилась на 70 %.
Теперь каждая батарея включала 6 мобильных пусковых установок ракет малой дальности IRIS-T SLS, они ставились на гусеничные машины. Также имелась трёхколесная пусковая установка M1152A1 на шасси HMMWV для ракет AIM-120 AMRAAM, ранее разработанная для SLAMRAAM американской армии. Они могли перевозиться самолетами C-130 Hercules и C-17 Globemaster.
Пусковая установка M1152 могла запускать ракеты AIM-120, либо AIM-9X с 4 пусковых направляющих, и могла оснащаться двумя дополнительными направляющими (итого 6).
Пусковые установки и машины поддержки IRIS-T теперь базировались на PMMC G5 и улучшенных командирских машинах M113 (M577A2), оснащённых радарами XENTA-M X-диапазона, производства Weibel Scientific.
В октябре 2021 года компания Raytheon поделилась новостью о модернизации NASAMS 3 с помощью GhostEye MR, нового радара с АФАР S-диапазона (средняя дальность).
А в марте 2022 года было продемонстрировано, как система высокоэнергетического лазерного оружия (HELWS) соединяется с NASAMS для ликвидации роя беспилотников.
Выводы:
ЗРК NASAMS действительно опасный противник, при условии работы в составе батареи. Украине было передано всего 2 системы, что даёт защиту максимум от 12 одновременно атакующих ракет или дронов. Слабым местом является необходимость связи с РЛС и центром обработки данных. Если связь заглушить, либо уничтожить РЛС отрядом диверсантов, то ЗРК NASAMS становятся бесполезными. Перемещение пусковых установок, РЛС и центра обработки данных довольно сложно замаскировать от военных спутников или самолётов-разведчиков, поэтому их перемещения наверняка будут отслеживаться. Каждый транспорт в батарее имеет свой GPS, при захвате нужно не забывать его отключать! Опасность для роя беспилотников представляет только NASAMS 3, а системы прошлых поколений более уязвимы.
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