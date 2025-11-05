Дорого и богато как девиз остался в прошлом – сейчас самое главное, это сделать дешевле и проще, но простой зритель и профи сразу находят изъяны в примитивном подходе

Рождественская реклама сильногазированного напитка Coca-Cola второй год подряд огорчила зрителей. Всё из-за нежелания боссов компании тратиться на традиционные методы записи популярного видео – с многочисленным оборудованием и живыми актерами. Так в 2025, как и в 2024-м, рекламное подразделение американской корпорации решило использовать современные технологии, доступные при помощи искусственного интеллекта.

Перед наступлением 2026 года Coca-Cola сгенерировала рекламное видео, используя достижения ИИ. Причем точно такой же, но прошлогодний эксперимент просмотрщиков оставил в неудовлетворенном состоянии – зрители нашли изъян у нарисованных нейросетью людей. В этом году вердикт оказался не лучше. Критики набросились на рекламный ролик из-за дефицита тепла в кадре и той самой«души».

И хотя порция критики дошла до самых верхов компании, всё равно было принято решение продемонстрировать ролик жителям 140 стран.

Даже создание новогоднего грузовика было настоящим искусством и примером визуального мастерства. Источник изображения: somanyhorses.ru

В свое оправдание топ-менеджеры организации привели такой аргумент, что только подготовка к новогодним съемкам длится год. Но если прибегнуть к помощи ИИ, то сроки сокращаются ровно в 12 раз – то есть до одного месяца. Поэтому непосредственное применение нейросетевой генерации обойдется дешевле. Правда в Кока-Коле отказались назвать точную сумму, которую удалось сэкономить.

По опубликованным данным руку к генерации новогоднего контента от Кока-Колы приложили руку специалисты из WPP и представители Silverside. Были задействованы и сотрудники фирмы Secret Level. Общими усилиями удалось при помощи ИИ «нарисовать» 70 тыс. кусочков видео. В этом непосредственное участие принимали 5 промт-инженеров. На протяжении 30 дней работники писали скрипты для нейронной сети.





Отметим, что обычных зрителей новогодняя реклама Кока-Колы разочаровала прежде всего слишком «сказочной» анимацией животных на экране и примитивной картинкой, а профессиональные эксперты указали на использование слишком старых визуальных ИИ. Так как невооруженным глазом было видно, что создавали «новогоднее настроение» точно не Sora 2 и Veo 3.