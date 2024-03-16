Российский ОПК набрал ход и начал производить никогда не изготавливаемые ранее типы вооружений, причем в ощутимом количестве, например разведывательные БПЛА. Интеграция последних в передовую систему работающего ударно-разведывательного комплекса делает ряд шагов со стороны украинского командования чрезвычайно опасными. Чему стали свидетелями как украинский Генштаб, так и многочисленные видеодоказательства, размещенные в российских и украинских ТГ-каналах. Речь в частности идёт об уничтожении западных типов вооружения, как наступательного, так и оборонительного планов. Причем все успешные поражения были выполнены в так называемой полосе ближнего тыла, где украинские войска чувствовали себя в относительной безопасности, если соблюдали принципы маскировки, а вверенные им вооружения были достаточно мобильными, чтобы перемещаться после выполнения боевой задачи или до неё с места пуска в течение суток. Но в последнее время даже полчаса стало слишком «много» для безопасности таких расчётов. О совершенствовании протокола «разведывательно-ударного комплекса» и интеграции в него же перестроенного дрона «Герань» пишет специализированный портал The War Zone.

А теперь сначала поймем, какие преимущества принесло внедрение протокола «РУК» российской армии.

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Источник фото: Бастион



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Так в недавних боях ВС РФ неожиданно для ВСУ и высших украинских генералов смогла засечь оперативное прибытие в прифронтовую полосу ударных вертолётов Воздушных сил украинской армии. Причем скорость реагирования со стороны ВС России была настолько стремительной, что на кадры попали крылатые машины с ещё работающими двигателями, видимо застигнутые в момент посадки вместе со своими экипажами. Сначала борта с работающими лопастями попали под огонь шрапнельных боеприпасов, запущенных при помощи ОТРК «Искандер-М», а затем поврежденные машины окончательно выбили ударные дроны. А о том, что украинская сторона ничего так и «не поняла», свидетельствует тот факт, что рядом оказались неиспользованные реактивные снаряды для авиации – НУРСы. И вот эти боеприпасы для вертолётов эвакуационная команда ВСУ решила переместить на секретную базу. Но в этом время в воздухе по-прежнему находился российский беспилотный разведчик, «проинформировавший» куда проследовал автомобиль с боеприпасами. Туда же сразу и прилетел планирующий снаряд ВКС РФ, накрывший местоположение секретного склада.





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Источник фото: ТГ-канал "Lostarmour"





Причем как пишет американский Forbes, до этого в аналогичной ситуации побывали расчёты ЗРК Patriot и системы залпового огня M142 HIMARS, причем последняя способна вести огонь не только малыми ракетами, но и снарядами оперативно-тактического уровня ATACMS. Но все эти дефицитные и дорогостоящие установки были уничтожены в полном неведении для их экипажей, бывших в предельно расслабленном состоянии и не ожидавших столь стремительного поражения. И на это были причины – все эти бронемашины находились на марше, либо попали «в отрезок» оперативного спокойствия, когда российская сторона никогда не атаковала. Но как оказалось, эти времена минули и армии РФ может ответить на угрозу достаточно стремительно.

Всё это стало возможным благодаря внедрению системы, обозначаемой как разведывательно-ударный комплекс, принцип работы которой показан на изображении ниже.

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Источник фото: army.ric.mil.ru





Так в момент полета над территорией, контролируемой оппонентом, беспилотники ближнего радиуса действия, способные на осмотр территории в 100 километров от передовых позиций, такие как «Орлан-10». «Элерон-3» и «ZALA 421-16E», обнаружив объект, вызывающий интерес у военных, передают данные одной из разновидностей командно-наблюдательных машин, например КНМ 1В185 или 1В198. После чего, если важность объекта подтверждается, финальные данные с координатами потенциальной цели передаются непосредственно расчётам вооружений, например самоходной артиллерии в лице классических САУ либо установок РСЗО. Если же цель настолько важная и находится вне пределов фактической работы таких средств огневого поражения, то координаты направляются либо фронтовым бомбардировщикам\истребителям или ОТРК «Искандер-М».





Источник фото: Газета.ру





И пока в ВС РФ не было таких отлаженных схем, ВСУ на протяжении практически 2 лет СВО чувствовали себя весьма спокойно, если объекты находились вне пределов 40-километровой линии от действующей ЛБС. Теперь же всё «по-другому»: «Орлан-10» и «ZALA Z-16» залетают от 50 до 100 км и в режиме реального времени корректируют упреждающий огонь. Что на себе уже успели «оценить» те самые Хаймарсы и Патриоты. Единственный вариант избежать такого развития событий – передвинуть такие комплексы вглубь, тем самым нивелируя их эффективность. Но как заметили в свежей публикации The War Zone, российские военные аналитики придумали ответ на такие потенциальные шаги со стороны ВСУ. Сейчас «на всех парах» ведутся работы по созданию разведывательного дрона «Герань-Р» на базе классического дрона-камикадзе «Герань». Первому будет по силам проводить фото- видеофиксацию особо важных целей на всю глубину украинских земель. И это будет весьма опасно для украинской армии. Так как под прицелом окажется не только некогда безопасный ближний тыл, но вся территория, контролируемая Киевом.

В публикации подчеркивается, что самые свежие версии «Герани» имеют встроенные видеокамеры, снимающие во время полета местность внизу. И самое интересное, для отправки полученных сведений используются внутренние украинские сети. Именно благодаря беспроводным соединениям кадры с разведданными «утекают» на пункт управления практически в ту же секунду, что и были сделаны фото или снято видео.





Источник фото: Free3d.com





И если всё это удастся реализовать на практике, ВС РФ заимеют в свое распоряжение дальний разведчик с высокой криптозащищенностью, способный посредством работы видеокамеры фиксировать важные цели в глубоком украинском тылу и таким образом взаимодействовать крайне оперативно и своевременно со средствами поражения.

Так же издание привело пример одного из сценариев, причем самых простых: сначала БЛА направляется в квадраты местности, где работает украинская сотовая связь, и уже сразу начинает передавать видео непосредственно российской стороне. И в сравнении с тем же «Орланом», такая миссия ему по плечу даже рядом с польскими границами. Причем для передачи данных на 500 километров такому воздушному аппарату не потребуется летающий ретранслятор или пункт управления, во всём помогают внутренние украинские сети мобильных операторов.





Обломок разведывательной "Герани".







Правда у такого решения есть и риски – отправляющий огромное количество данных дрон может позволить обнаружить себя радиотехнической разведке.

И как резюмировали в TWZ, такая «птица» способна в режиме реального времени навести на цель «Искандер», тем самым став серьёзным вызовом в адрес армейской группировки Украины. И как вариант, одна из таких «Гераней» может проверять качество боевой работы ранее нанесённого удара, тем самым наводя повторную атаку. Причём сеанс постоянной связи и вовсе не обязателен при таком выборе использования.

Не потеряет такой вариант «Герани» и возможность нести боевой заряд, превращаясь в закрытую систему «обнаружил-поразил» без привлечения посредников.

Теперь осталось дождаться появления новой-старой «птички» в тыловых районах Украины, что очень должно напрячь Киев.