Для уничтожения целей использовался сверхсовременный протокол "разведывательно-ударный комплекс"

Внимательный российский зритель начал замечать, что за последний месяц резко выросло число пораженной и уничтоженной техники украинской армии вблизи передовой, но в так называемом ближнем тылу, куда не добивает ствольная артиллерия и обычные неуправляемые снаряды РСЗО армии РФ. В этот так называемый список пораженного входят такие дефицитные и настолько важные для украинского Генштаба типы вооружений, как пусковые установки западных зенитных систем, сюда можно отнести NASAMS, IRIS-T и конечно же ЗРК Patriot. В этот же «набор» с полным правом можно отнести выведенные из строя до состояния груды искореженного металла колесные машины M142 HIMARS и его старшего собрата на гусеничном шасси M270 MLRS. Всё это и многое другое неназванное было уничтожено после внедрения современного разведывательно-ударного комплекса, о чем с горечью признают и в самих ВСУ.

Именно сегодня благодаря быстродействию РУК были сначала выведены из строя, а потом и окончательно уничтожены ракетами (дронами) два вертолёта Воздушных сил Украины – Ми-8 и Ми-17.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Согласно данным от Минобороны РФ, ходе разведывательных мероприятий были выявлены 3 украинских вертолета в Донецкой области, приземлившиеся на секретной площадке для дозаправки и восполнения вооружения. В момент приземления временную стоянку накрыл «Искандер-М» с кассетной частью, специально запрограммированной для срабатывания над земной поверхностью. Сильно поврежденные, словно решето, украинские вертолёты с вытекшим топливом, уже не смогли взлететь, но тут в них же прилетели либо «Ланцеты», либо легкие ракеты, окончательно уничтожившие дефицитную для ВСУ авиацию.









Согласно украинским источникам, россияне уже ждали вертолёты «в засаде» и запустили в самый нужный момент свои высокоточные боеприпасы.