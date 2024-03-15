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Madarator
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
Плоды работающей системы – это уничтоженные пусковые установки HIMARS, ЗРК Patriot и иностранные радары со множеством другой дефицитной военной техникой

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   Российская армия в одном из недавних сражений неожиданно и крайне оперативно обнаружила и практически сразу поразила до состояния металлических фрагментов два вертолёта принадлежности Воздушных сил ВСУ. Причем оба аппарата находились за пределами передовых позиций. Винтокрылые машины располагались в ближнем тылу, где их никогда ранее никто не беспокоил. Но именно в момент максимальной расслабленности украинских экипажей, по зоне подскока, где экипажи заправлялись и снаряжались свежими комплектами боеприпасов, и был нанесен внезапный огневой налёт. Для этого использовались боеприпасы с кассетной боевой частью. После того как вертолёты оказались обездвижены, довершил разгром прилёт двух ударных дронов. Но на этом печальная история для ВСУ не закончилась – спустя некоторое время для сбора неповрежденных НУРСов (неуправляемых ракет) приехала эвакуационная машина украинских сил, решившая перебазировать неповрежденные взрывами боеприпасы. Но висевший в воздухе российский БПЛА смог отследить конечный маршрут и навел на секретный склад бомбу-планер, уничтожившую всё вокруг.


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Источник фото: ppt-online.org


   И как заметили в свежей публикации Forbes, это не единственная такого рода сверхуспешная операция российской стороны, в последнее время с поразительной эффективностью наносящей урон по ближним тылам ВСУ. В ходе таких внезапных и быстрых рейдов были уничтожены дефицитные установки ЗРК Patriot и РСЗО M142 HIMARS, чьи украинские экипажи точно так же не верившие до последнего момента в свою уязвимость перед российским вооружением.

   Беседа американских журналистов с иностранными военными экспертами позволила прийти к выводу, что ВС РФ каким-то образом изменили отрицательный баланс в свою сторону и кратно сократили время между обнаружением цели на поле боя и её последующим оперативным уничтожением. В эту схему успешно встроены разведывательные БЛА, корректирующие и обнаруживающие цели, дальнобойная артиллерия и авиация вместе с обрабатывающими центрами.


Источник фото: army.ric.mil.ru


   И как заявил английский уорент-офицер (технический специалист, приближенный к офицерам) Блэр Баттерсби, до этого момента на протяжении почти двух лет силы ВСУ чувствовали себя в абсолютной безопасности в прифронтовой полосе. Сейчас же, даже в радиусе 70 километров от переднего края российские «птицы» контролируют и мониторят обстановку в режиме реального времени и в случае обнаружения действительно важной цели, сразу же наводят на неё тяжелый удар.

   Причем прямо сейчас для ВСУ нет хороших вариантов решения подобной проблемы: отвести технику дальше – это кратно ослабит возможности держать оборону или наступать, бить по беспилотникам, парящим в нескольких километрах от земли – рассекретить положение и без того крайне дефицитных комплексов ПВО.

   Поэтому, как резюмирует британский специалист, для Киева дальше всё будет только хуже.

 

#инопресса #инопресса о российском вооружении #разведывательно-ударный комплекс
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