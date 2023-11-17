Я тебя наградил и повысил. я тебя и сниму с должности

Пока Владимир Зеленский в ожидании майдана, якобы "организуемого" против него Россией за его демократические методы правления, сам же подспудно, согласно "телефонному праву", пытается отправить за решетку (успех достигнут частично) своих бывших ближайших сотрудников, например, Александра Дубинского и небезызвестного Алексея Арестовича*, сбежавшего за границу; украинский президент вынашивает планы по аресту своего самого популярного генерала — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О новом витке политической борьбы, результатом чего может стать тот самый традиционный майдан, рассказывает экс-зам министра обороны США Стивен Брайен в своём интервью для Asia Times.

По словам отставного высокопоставленного функционера, Зеленский делает последние приготовления для процедуры ареста известного военного Валерия Залужного.

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Источник фото: google.com





Первым делом Зеленский, вероятно, уволит высших офицеров, связанных с главкомом. Но некоторым из ближайшего окружения Залужного повезло меньше, так, его адъютант погиб в результате "неосторожного обращения" с боеприпасами. Брайен назвал и кандидатов на увольнение: генерал-лейтенанта Сергея Наева, бригадного генерала Александра Тарнавского и генерал-майора ВСУ Татьяну Остащенко.

Известно, что в вертикали власти на Украине случился публичный раскол между сотрудниками офиса украинского президента и военными, что неиллюзорно повысило градус гражданского противостояния и способно вызвать в стране ту самую гражданскую войну. Причем одним из таких триггеров может стать скорая потеря Авдеевки.





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* — Арестович внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ

