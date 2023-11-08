Конфликт Залужного и Зеленского вышел в публичную плоскость

Уволить в обход главкома ВСУ Валерия Залужного командующего силами спецопераций Виктора Хоренко, являющимся его другом и не имеющим каких-либо взысканий или грубых недочетов по работе, стало той самой явной пощечиной, адресованной не кому-нибудь, а лично генералу Залужному, уверен экс-генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос. Причем такие действия унижают не только командующего, но и всю украинскую армию, утверждает отставной высший офицер.





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Источник фото: rbk.ru





Если обратиться к тому самому бригадному генералу Хоренко, уволенному в обход стандартных для таких ситуаций протокольных процедур, то он сам считает, что его увольнение "противоестественно", где об отставке самого генерала быстрей узнали СМИ, чем он сам, прочитавший о собственном увольнении из украинских газет. Да и сам Залужный, считающийся его другом, не смог внятно объяснить, за что командующий военным элитным спецназом остался не у дел.

По оценкам западных независимых экспертов, подобная деятельность может дорого обойтись украинскому президенту Владимиру Зеленскому, впору которому ожидать не подъема боеспособности и лояльности среди генералитета ВСУ, а того самого военного переворота, главной жертвой которого может стать он сам и его ближайшее окружение, смотрящее на армию, как на проект по удовлетворению своих личных политических амбиций.

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Между тем размолвки между Зеленским и Залужным не минули пристального внимания и западного флагмана в мире прессы - New York Times, написавшего об этом в своем материале.