Причем на одного из вероятных кандидатов "на "может ждать возбуждение уголовного дела

Пришедший на место бывшего министра обороны Резникова, прославившегося коррупционными вспышками, и ушедшего из-за недовольства военных на другую должность, новый министр обороны Умеров готовится уволить сразу трех командующих — все кандидаты на выход находятся в высоких генеральских чинах. Об этом решило написать издание восточноевропейской республики — "Украинская правда". В результате кадровых решений своих высоких должностей могут лишиться Сергей Наев — командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (трёхзвёздный генерал); Александр Тарнавский (однозвёздный генерал) — командующий Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в зоне проведения СВО и Татьяна Остащенко — командующая Медицинских сил ВСУ (двухзвёздный генерал).





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Генерал-лейтенант Наев. Источник фото: google.com







Причем генерал-лейтенант Наев помимо собственно увольнения, вполне вероятно станет фигурантом уголовного дела, связанного с проваленной обороной Херсона и Херсонской области в феврале 2022 года, когда российская армия беспрепятственно заняла областной центр и прилегающие территории. На увольнении генерал-майора Татьяны Остащенко, первой в истории Украины женщины, ставшей целым командующим для рода войск, настаивают сами парамедики. О потенциальных причинах предполагаемого увольнения бригадного генерала Тарнавского на настоящий момент ничего не известно.

О том, что некие "большие увольнения" будут, писали в западной прессе.

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Одним из катализаторов предполагаемых кадровых чисток украинского президента Владимира Зеленского могло стать резонансное интервью Валерия Залужного, где было прямо сказано, что прорывных действий на фронте украино-российского противостояния точно ждать не стоит.