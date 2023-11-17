Так можно договориться, что абсолютно все майданы в Украине — дело рук российских

По мнению действующего украинского президента Владимир Зеленского, Россия "спит и видит", как под её руководством во вверенном ему государстве будет организован самый настоящий переворот под видом демократического майдана. О том, что так и будет, ему доложили разведывательные органы. Причем из аргументов есть только размытые понятия, такие, как: хаос в стране и противоречивые настроения в обществе. Причем Зеленский считает, что РФ целенаправленно пытается разделить монолитное украинское общество, которое выберет единственный негативный вариант: свергнуть абсолютно "демократично" избранного президента.





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Источник фото: lenta.ru





Сославшись на большую секретность, Зеленский не рассказал, какие внутриукраинские политические движения могут или способны решиться на государственный переворот, ведь вся оппозиция драконовскими мерами и преследованиями отсутствует как класс. Ведь что говорить, что если бывшие ближайшие соратники Владимира Александровича, например, Алексей Арестович*, находится за границей, а против него вчера возбудили второе уголовное дело, а второй партнер Зеленского, без которого он бы вряд ли бы получил такую поддержку в Киеве во время выборов, Александр Дубинский, уже помещен в СИЗО на 60 суток и обвиняется в государственной измене. Зеленский не смог выдержать их справедливую критику по поводу неудач на фронте и коррупции среди назначаемых им чиновников, благодаря чему Украина удостоилась сомнительного титула, как одна из самых коррумпированных стран в мире.

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* — В РФ Арестович объявлен в розыск и внесен в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму