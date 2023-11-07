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Адъютант Валерия Залужного по официальной версии получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты в своем доме в населенном пункте Чайки. Помимо майора пострадал и его малолетний сын, сообщила Украинская правда, имеющая источники в правоохранительных органах.
На момент гибели старшему офицеру было 39 лет, пострадавший сын, получивший сильные ранения, в момент взрыва был рядом с отцом.
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Как приводит информацию украинское МВД, военный, погибший в селе Чайки, был личным помощником генерала Валерия Залужного, занимающего на текущий момент помощь главкома ВСУ.
Оперативно прибывший на место происшествия полицейский наряд на месте взрыва обнаружил ещё 5 взрывоопасных предметов, оказавшихся пехотными гранатами.
Источник фото: google.com
Помимо самого погибшего адъютанта, в квартире находилась жена с дочерью, сообщившая, что взрыв случился ровно после того момента, когда майор открыл пакет с подарочным спиртным.
Событие прокомментировал и сам главком, который прямо заявил, что сдетонировало неидентифицированное взрывоопасное устройство.
К настоящему моменту известно, что "подарок" был вручен лично старшим адъютантом того же Залужного, неким полковником Тимченко А.В..
Само странное ЧП предваряло резонансное интервью главкома ВСУ изданию Economist, где первый заявил, что "скорых успехов" ждать точно не стоит. На что крайне резко отреагировали в офисе украинского президента Зеленского, якобы из-за чего стали нервничать западные партнеры Киева, способные перестать спонсировать Украину из-за отсутствия существенных результатов на поле боя.