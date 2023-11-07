По версии главкома ВСУ его помощник умер после попытки открыть подарок на день рождения

Адъютант Валерия Залужного по официальной версии получил смертельные ранения в результате взрыва гранаты в своем доме в населенном пункте Чайки. Помимо майора пострадал и его малолетний сын, сообщила Украинская правда, имеющая источники в правоохранительных органах.

На момент гибели старшему офицеру было 39 лет, пострадавший сын, получивший сильные ранения, в момент взрыва был рядом с отцом.

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Как приводит информацию украинское МВД, военный, погибший в селе Чайки, был личным помощником генерала Валерия Залужного, занимающего на текущий момент помощь главкома ВСУ.

Оперативно прибывший на место происшествия полицейский наряд на месте взрыва обнаружил ещё 5 взрывоопасных предметов, оказавшихся пехотными гранатами.





Источник фото: google.com





Помимо самого погибшего адъютанта, в квартире находилась жена с дочерью, сообщившая, что взрыв случился ровно после того момента, когда майор открыл пакет с подарочным спиртным.

Событие прокомментировал и сам главком, который прямо заявил, что сдетонировало неидентифицированное взрывоопасное устройство.

К настоящему моменту известно, что "подарок" был вручен лично старшим адъютантом того же Залужного, неким полковником Тимченко А.В..

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Само странное ЧП предваряло резонансное интервью главкома ВСУ изданию Economist, где первый заявил, что "скорых успехов" ждать точно не стоит. На что крайне резко отреагировали в офисе украинского президента Зеленского, якобы из-за чего стали нервничать западные партнеры Киева, способные перестать спонсировать Украину из-за отсутствия существенных результатов на поле боя.