Больше всего основателя "Азова" возмутила эффективность разведывательного дрона Орлан ВС РФ

Экс-командир Азова* (признан террористической организацией на территории РФ) Андрей Билецкий признал превосходство ВС РФ над украинской армией. Особенно основателю украинской группировки "не понравилось" доминирование артиллерии, воздушных средств разведки и авиации со стороны российских сил, пишет украинская пресса.

Билецкий считает, что превосходство артиллерии и групп ВКС продиктовано прежде всего численностью и недостижимыми возможностями для украинцев производить весь ассортимент необходимого вооружения, как это делает российский ОПК.

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Су-34. Источник фото: wallpaperflare.com







В последнее время фронтовая бомбардировочная авиация ВКС РФ получила в свое распоряжение качественный апгрейд в виде так называемых модулей УМПК, позволивших штурмовикам и истребителям обстреливать украинские позиции с безопасного расстояния, нисколько не боясь ответных мер в виде полевых ПВО и ЗРК. Именно с помощью одной такой ФАБ-1500 был уничтожен передовой пост украинских морпехов под Херсоном.

Не принесут спасения ВСУ и те самые американские F-16, даже если Киев получит их в количестве 100 штук. Авиацию боевую РФ всё равно не переплюнуть, считает Билецкий.





Орлан-30. Источник фото: m24.ru







Но наибольшую проблему для украинского контрнаступления, которое "не получается" по мнению экс-командира Азова как раз разведывательных БПЛА россиян - оперативно-тактического уровня дрона "Орлан". Последний, оснащенный высококачественной наблюдательной оптикой, корректирует огонь наземных сил ВС РФ, прекращая каждый раз бессмысленные от этого попытки продвинуться к российским позициям попытки.

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* Азов - запрещенная на территории России террористическая организация

