На подготовку пилотов в США отводят не более 5 месяцев

Источники издания The Wall Street Journal утверждают, что американские инструкторы за пять месяцев способны выпустить первую группу украинских летчиков, получивших навыки управления F-16. Всего таких пилотов будет 10.

А тем временем в Киеве с нетерпением ждут своих военнослужащих назад, ведь по мнению военного руководства в случае успешного окончания обучения уже этой зимой отряды "соколов ВСУ" будут готовы действовать. Называются и конкретные сроки - так в феврале офицеры могут уже приступить к боевому патрулированию.

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Одним из бичей украинских летчиков, противоборствующих массовой подготовке украинских пилотов для F-16, считается тотальное незнание английского языка. Источник фото: setaswall.com





Не разделяют оптимизма киевской власти в Вашингтоне, где выпуска подготовленных летчиков явно недостаточно для успешных действий в воздухе: украинскому Генштабу помимо "забот о небе", нужно придумать как обслуживать истребители "made in USA" на земле. По мнению тех же американских военных, более осторожных в смелых прогнозах, применение непосредственно на ЛБС самолетов 4-го поколения возможно лишь не ранее половины 2024-го, а то и существенней позже.

Со слов же многоопытного генерала ВВС США Джеймса Хекера, служащего в должности командующего авиацией в Европе, украинская эскадрилья, способная действовать напрямую на передовой, может быть готова не ранее чем за пять лет. Но даже учитывая этот факт, наличие F-16 в своем составе на стороне ВСУ не способно кардинально изменить ситуацию в пользу Владимира Зеленского.