Заочная дуэль между "беззащитным" БПЛА и украинским ЗРК была скоротечной за явным преимуществом дрона РФ

Российский ТГ-канал "Воин DV", посвящённый проведению российской спецоперации на Украине, залил в мировую сеть видеокадры противостояния разведывательного БПЛА "Орлан-10" и украинского ЗРК "Стрела". Причём все это было похоже на остросюжетное противостояние, где победитель "забирает всё", в том числе и поверженного противника. Иначе говоря, проигравший превращается в груду не ремонтнопригодных фрагментов. И забегая вперёд, такую участь по итогам боя заслужила украинская установка.





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Орлан-30 перед запуском в прифронтовую полосу на ЛБС. Источник фото: ria.ru







По раскадровке отчётливо видно, как в первый момент времени украинский комплекс охотится за российским БПЛА, обнаружив его и пытаясь сбить. Но первая атака окончилась безрезультатно. Операторы разведывательного дрона не стали ждать повторения удара и сами перешли в "контрнаступление", оперативно наведя российскую артиллерию. Причём координаты были точными, а реакция расчёта артиллеристов молниеносной и предельно профессиональной. И вот в мгновение ока поверженный "прямо в яблочко" украинский ЗРК вместе с боекомплектом устроил "праздничный салют", выдав неконтролируемый процесс запуска зенитных антиракет.





Дальность полета дрона "Орлан" в десятой версии составляет 600 км, где в воздушной среде он может находиться до 16 часов. Одна из версий "Орлана" способна использовать и собственное вооружение - осколочно-фугасные мины. Источник фото: smotrim.ru





Именно российские дроны-камикадзе "Ланцет" и разведывательные БПЛА Орлан-10 по мнению украинских военнослужащих стали настоящей проблемой и невыносимой "занозой", наносящих серьёзный урон. Об этом рассказал Андрей Ермак - глава офиса Владимира Зеленского, передаёт издание Коммерсант.

Собственно Орлан-10 и его старший собрат Орлан-30 выполняют функции воздушных разведчиков, "подсвечивают" цели для наземной артиллерии и фронтовой авиации, а так же корректируют огонь. А благодаря оснащению специализированным электронным модулем, могущие вскрывать местоположение противника по сигналу мобильных телефонов. Некоторые из Орланов вместо фото- и видеофиксирующего оборудования можно оснастить вооружением.