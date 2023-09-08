После попадания такого снаряда в грунт образуются пруды диаметром в 15 метров

Пока на Украине продолжаются скандалы с провальными обещаниями по созданию армии дронов, где вместо тысячи ударных БПЛА "цифровой управленец" Федоров едва смог предоставить около 50 воздушных машин, в России не спеша, но в рамках плана оснастили "классическую" бомбу ФАБ-1500М комплектом УМПК. Теперь новая планирующая бомба заставит военнослужащих ВСУ спать слишком чутко. Еще бы, ведь масса взрывчатого вещества в переоснащённой бомбе составляет больше 700 кг, что делает такой воздушный снаряд обладателем существенной взрывной силы, причем импровизированная "ракета" способна пролететь не меньше 100 км.

Известия о новом подвесном вооружении опубликовали в Forbes. Зарубежное издание не нашло ничего лучше, как сравнить российский образец с "украинскими" Joint Direct Attack Munitions, созданными в Северной Америке. Правда журналисты метко подмечают, что пентагоновский аналог несет на своем борту лишь 225 кг, не идя ни в какое сравнение с российской "чудо-бомбой" на крыльях.

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От одной такой бомбы образуется воронка радиусом 15 метров. Источник фото: ТГ-канал Fighterbomber





И дадим слово украинскому бойцу Александру Солонько, который находясь на передовой, сообщает, что прилета ФАБа не хочет никто из ВСУ, так как это настоящий кошмар, уничтожающий все живое и неживое.

Кроме того повышенная мощность модуля наведения позволяет бомбе с крыльями прилететь в квадрат 5 на 5 метров, причем площадь поражения "гостинца с небес" составляет более 2 кв. километров. Разумеется, спастись от такого прилета очень сложно.

Согласно данным с российской стороны, обновленную версию гигантской бомбы может использовать Су-34 в количестве двух штук на внешних подвесах самолета-бомбардировщика.