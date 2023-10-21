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700-килограммовая начинка авибомбы ФАБ-1500 попала точно в место нахождения украинских морпехов
Корректируемый воздушный снаряд прилетел во временное укрытие ВСУ под Антоновским мостом

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   ВСУ перебрались в район Антоновского железнодорожного моста и решили на месте окопаться. Но от взгляда российской разведки это событие не осталось незамеченным. После чего в оперативном режиме борт ВКС РФ войск группы "Днепр" нанес высокоточный удар тяжелым корректируемым боеприпасом ФАБ-1500. Облако взрыва полностью покрыло расположение противника. Украинские командос даже не потребовали эвакуационной команды в связи с попаданием в зону сплошного поражения.


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Источник фото: wallpaperflare.com


   ФАБ-1500 относится к классу "тяжелых" авиационных бомб, содержа 700-килограммовый эквивалент тротила. А благодаря современному модулю УМПК с выверенной системой наведения, диаметр отклонения от заданных координат равен всего лишь 5 метрам, причем площадь поражения потрясает воображение: бомба способна быть опасной на протяжении 2 квадратных километров. Стандартной фронтовой "птицей", приносящей такие гостинцы, является бомбардировщик Су-34.


Кадр удара с видео. Источник фото: Телеграм


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   Между тем ходит мнение, что действия на Херсонской ЛБС для украинского Генштаба носят отвлекающий характер, призванный ввести в заблуждение российскую сторону, и тем самым попытавшись продвинуться в застопорившемся наступлении в Запорожской области.

#су-34 #фаб-1500 #умпк #антоновский мост #морпехи всу
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