Местные силовики сдерживают как могут народные толпы

Пока в Израиле полны решимости отомстить ХАМАС и остальным группировкам палестинского анклава в секторе Газы и безжалостно бомбардируют мирное поселение, для поддержки первого в акваторию Средиземного моря движутся две ударные авианосные группы под американским флагом. Но есть своя поддержка и у маленькой Палестины, прорваться к которой на подмогу стараются по разные части от государственной израильской границы.





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Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"





Так оказать силовой натиск на еврейское государство поспешили граждане соседней Иордании, не больно хотящие прислушиваться к настоятельной рекомендации своих властей отказаться от своей затеи пересечь государственную границу и оказаться на её сопредельной части. Причем наиболее страждущих тамошние силовики без устали окучивают слезоточивым газом, так как наиболее рьяные уже смогли забраться на многометровый забор.





Источник фото: ТГ-канал "Оперативные сводки"







Не очень спокойно и на границе с Палестиной и Израилем со стороны Ливана, спешащему оказать хоть какую-то помощь сопредельному арабскому анклаву после призыва ХАМАС к всемирному джихаду против Израиля.

Между тем маленький катарский эмират во главе со своим правителем Тамимом бен Хамад бин Халифом Аль Тани угрожает ввести эмбарго на поставку сжиженного газа западным странам, если те решат поддержать Израиль в его устремлениях разрушить сектор Газа в тотальной наземной операции.

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И словно миру мало ближневосточных проблем, на корейском полуострове тоже возможна эскалация, где Пхеньян вполне официально заявил о вероятном поражении американского авианосца USS Ronald Reagan из-за его совместных учений с южнокорейским флотом.