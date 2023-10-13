Пхеньян сильно раздражен возросшей активностью США вблизи берегов своего государства

Пока две ударные авианосные группировки полным ходом мчатся для "выразительной поддержки" рассерженного Израиля из-за пропущенной атаки ХАМАС на израильские поселения, практически точно такое же усиление вблизи берегов корейского полуострова сильно не нравится официальному Пхеньяну. Высокопоставленные чиновники которого прямо и публично пригрозили нанести превентивный удар "возмездия" по американскому авианосцу, информирует Центральное телеграфное агентство КНДР.

Помимо явных угроз потопить авианесущий корабль, ЦТАК рассказало, что под "режимом давления" будут находиться и центральные военные базы на суше и на море, размещенные на Корейском полуострове и рядом с ним.

реклама





Источник фото: gazeta.ru







Весьма вероятно, что военное руководство КНДР встревожено слишком тесным военным сотрудничеством между официальным Сеулом и Вашингтоном, на днях решивших провести совместные учения с использованием авианосца USS Ronald Reagan.

Как рассказало ЦТАК, Пхеньян наблюдает как в "конвейерном порядке" на полуостров перебрасываются средства доставки ядерного оружия стратегического уровня. Причем это делается слишком явно и похоже на самую настоящую провокацию. Но народ Северной Кореи не боится чрезвычайного давления даже такой страны как США, и может с достоинством ответить. Причем последствия для противников государства Чучхе будут катастрофическими и неприемлемыми, если военные КНДР начнут действовать, - приводится комментарий высокопоставленных чиновников северокорейского государства.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент USS Ronald Reagan находится в южнокорейском порту Пусан.