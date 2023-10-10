Теперь мяч на стороне Ирана и сочувствующих Палестине арабских государств и других мусульман

США словно предчувствуя что-то тяжелое и непростое в скором будущем, решили отправить на подмогу Израилю ещё одну ударную АУГ во главе с авианосцем. О "вестнике демократии", который скоро будет в Средиземном море поближе к берегам еврейского государства, сообщает издание Wall Street Journal.

До прибытия в теплые воды второй АУГ осталось ждать несколько дней, если отчитывать срок от появления там первой АУГ. На данный момент к берегам "обетованным" идёт авианосец Dwight D. Eisenhower с окружающей его эскадрой. Если скорость этой ударной АУГ сохранится, то через 14 дней она будет на месте. Вторым прибудет авианосец Gerald R. Ford с соответствующим сопровождением. Часть из эскорта головного корабля способна запускать ракеты "Томагавк", прямым аналогом российских "Калибров".

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Источник фото: ria.ru







Между тем появление авианосных групп, по утверждению Джо Байдена, в водах "срединного моря" напрямую связано с вооруженной агрессией ХАМАС на Израиль.

Не удержался от комментария и турецкий президент Тайип Эрдоган, заявивший, что ещё одна ударная авианосная группа явно не поспособствует скорейшему миру в этом чрезвычайно взрывоопасном регионе и ещё больше раскрутит маховик насилия и поспособствует нарастанию эскалации на Ближнем Востоке.

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А тем временем на полях СВО российская армия перешла в стратегическое наступление в районе Авдеевки, предваряя свою атаку "эшелонами" выпущенных боеприпасов.