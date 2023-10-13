Кто сказал газовый апокалипсис?

На фоне обострения палестино-израильского конфликта, когда в целях поддержки своего самого важного союзника в ближневосточном регионе, туда подтягиваются две ударные авиационные группы, отправленные Пентагоном по звонку из Вашингтона, Россия продолжает "грести" лопатой гигантскую валютную выручку, составляющую 19 млрд. долларов, но стороне последней может "сыграть" маленький Катар, являющийся одним из самых больших импортеров сжиженного газа. Причем это будет сделано не для России, информирует портал SHARQ Analytics.





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Источник фото: ru.wikipedia.org







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Так тамошний эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани, пригрозил в случае продолжения варварских бомбардировок максимально плотно скомпонованных городских кварталов сектора Газа своим самым главным оружием: остановить экспорт газа во все государства мира. И угрозы самого молодого короля в мире вовсе не беспочвенны. Катар занимает одно из мест по мировому лидерству по производству и поставкам СПГ. Поэтому подобный бойкот эмирата запросто способен ввергнуть мир в эпоху 1973 года, когда нефть стала воистину "золотой". Напомним, тогда во время войны Судного дня арабская коалиция во главе Саудовской Аравией, чей правитель Фейсал взял на себя бремя палестинского защитника, в координации с остальным арабским миром ввел запрет на отправку нефти в западные государства, решившие оказать поддержку Израилю. Активация данной "опции" сразу же отразилась на всем мире, в особенности на Западе, где полным ртом почувствовали на вкус самый настоящий энергетический кризис. Повторение подобного старая Европа может и не выдержать. А вы спрашиваете, кому это выгодно?