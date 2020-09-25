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AMD Ryzen 7 3800X со скидкой $65 и бесплатной игрой Assassin's Creed Valhalla

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Если вы ищете новый процессор, то вам стоит ознакомиться с предложением процессора AMD Ryzen 7 3800X от Newegg. Ryzen 7 3800X обычно продается за 400 долларов, но в течение следующих нескольких часов его можно будет купить всего за 335 долларов. Это предложение также включает бесплатную копию игры Assassin's Creed Valhalla для ПК.

Для поддержки этого процессора вам понадобится материнская плата с сокетом AM4, а при ускорении процессор Ryzen 7 3800X сможет развивать частоту до 4,5 ГГц, множитель разблокирован. Покупатели также могут рассчитывать на стандартный кулер Wraith Prism при покупке этого процессора. Если вы хотите использовать процессор более эффективно, то вам следует подумать об использовании специального оборудования для охлаждения.

AMD Ryzen 7 3800X - это десктопный процессор на архитектуре Matisse и в первую очередь рассчитан на домашние системы. Он имеет 8 ядер и 16 потоков и изготовлен по 7-нм техпроцессу. Если вы хотите провести эту сделку самостоятельно, то вам нужно действовать быстро, т.к. предложение будет доступно только в течение следующих нескольких часов на Newegg. Посетите страницу продукта AMD Ryzen 7 3800X, чтобы купить этот процессор.

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