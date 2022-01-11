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Компания ARCTIC представила серию процессорных кулеров Freezer 35. Всего в серию входят четыре модели кулера для разных требований и областей применения, радиаторы которых идентичны по конструкции. Четыре тепловые трубки быстро передают тепло в радиатор, где мощный 120-мм вентилятор рассеивает тепло.
Модернизированная система крепления серии Freezer 35 с подпружиненными винтами, обеспечивает необходимое прижимное усилие и равномерное распределение термопасты.
Модели Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB оснащены 12 аналоговыми RGB-светодиодами совместимыми с общими стандартами RGB, что делает возможным прямое подключение через 12-вольтовый 4-контактный разъем RGB материнской платы.
Для непрерывной работы ARCTIC предлагает версии CO Freezer i35 CO и Freezer A35 CO с двойным шарикоподшипником. С этим подшипником загрязнение и высокие температуры имеют гораздо меньшее влияние, чем обычные подшипники скольжения, и обеспечивают надежную непрерывную работу без ущерба для производительности и долговечности.
Различные варианты Freezer 35 доступны в интернет-магазине ARCTIC по цене от 33,99 евро. Модель Freezer A35 поступит в продажу в начале февраля 2022 года.