Новая серия процессорных кулеров подойдёт под различные требования систем

реклама

Компания ARCTIC представила серию процессорных кулеров Freezer 35. Всего в серию входят четыре модели кулера для разных требований и областей применения, радиаторы которых идентичны по конструкции. Четыре тепловые трубки быстро передают тепло в радиатор, где мощный 120-мм вентилятор рассеивает тепло.

Модернизированная система крепления серии Freezer 35 с подпружиненными винтами, обеспечивает необходимое прижимное усилие и равномерное распределение термопасты.

Модели Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB оснащены 12 аналоговыми RGB-светодиодами совместимыми с общими стандартами RGB, что делает возможным прямое подключение через 12-вольтовый 4-контактный разъем RGB материнской платы.

Для непрерывной работы ARCTIC предлагает версии CO Freezer i35 CO и Freezer A35 CO с двойным шарикоподшипником. С этим подшипником загрязнение и высокие температуры имеют гораздо меньшее влияние, чем обычные подшипники скольжения, и обеспечивают надежную непрерывную работу без ущерба для производительности и долговечности.

анонсы и реклама 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Различные варианты Freezer 35 доступны в интернет-магазине ARCTIC по цене от 33,99 евро. Модель Freezer A35 поступит в продажу в начале февраля 2022 года.