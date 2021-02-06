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Что такое Линукс

Linux – семейство операционных систем с открытым исходным кодом. Ядро Линукс поддерживает добавление и удаление программных компонентов без остановки системы. Эти компоненты называют динамически загружаемыми модулями ядра. Их можно добавлять в операционную систему по необходимости, в любое время. Одна из особенностей Линукс - возможность выступать операционной системой для других операционных систем (в качестве гипервизора). Гипервизор – это программа, позволяющая создавать на компьютере виртуальные ПК с разными операционными системами, которые будут распознаваться в локальной сети. Например, это знаменитая Oracle VirtualBox.

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Другая особенность - нечетные номера версий, например, 2.1 или 2.9 присваиваются экспериментальным, находящимся в разработке ядрам. Стабильные версии обычно имеют чётные номера, например, 2.2 или 2.6.

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Первые Линукс изначально были написаны программистами для самих себя. Позднее увеличился выбор программ и появились различные графические интерфейсы (GNOME, KDE, Cinnamon, MATE, XFCE).

Логотипы разных Линукс

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Разновидностей Линукс довольно много, самые популярные: Linux Mint, Ubuntu, Debian, Mageia, Fedora, OpenSUSE, ArchLinux, CentOS, PCLinuxOS, Slackware.

В России были созданы собственные версии Линукс: Rosa, ALT Linux, ASPLinux, НауЛинукс, Calculate Linux, Runtu, Rosinka, Astra Linux. Их последние годы внедряют в государственных учреждениях.

История развития UNIX-систем. Linux является UNIX-совместимой, но основана на собственном исходном коде, написанном в октябре 1991 года Линусом Торвальдсом, бывшим в то время студентом.

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Плюсы и минусы Линукс

У Линукс, как и любой другой операционной системы, есть свои достоинства и недостатки. Поэтому прежде чем переходить на одну из ОС этого семейства, изучите её преимущества, а также некоторые особенности, которые в будущем могут сказаться на эффективности Вашей работы.

Основные достоинства Линукс:

Для каждой версии Линукс существуют специальные репозитарии – хранилища бесплатных программ на все случаи жизни.

Надежность: Линукс могут годами работать без зависаний и перезагрузок, чего не скажешь о других операционных системах.

Безопасность: для этой операционной системы отсутствуют вирусы, поскольку каждое важное действие требует подтверждения со стороны пользователя. А для Виндовс ежегодно появляются сотни новых вирусов, антивирусы постоянно отъедают часть ресурсов ОС, требуют трафик для обновления антивирусных баз, тратят уйму времени на сканирование жёсткого диска на вирусы.

Открытый исходный код даёт практически неограниченные возможности по настройке ОС под требования пользователя и его задачи.

Малое число ошибок и зависаний по сравнению с остальными ОС.

Потребляет мало системных ресурсов.

Возможность запуска с флешки. Она пригодится, например, при проверке на битые пиксели ноутбука без ОС. Так я обычно подключаю две флешки, первую с Линукс (подойдёт любая версия), а вторую с картинками и видео для проверки на битые пиксели, муар и т.д.

Отсутствие реестра, который у Windows постоянно засоряется и требует периодической очистки. В Linux конфигурации всех программ находятся в папке etc.

Отсутствие сбора данных, как у Виндовс или Андроид («большой брат» не будет следить за каждым вашим шагом, а потом присылать горы спама с целевой рекламой).

Множество бесплатных программ, написанных энтузиастами. Платные программы тоже есть, поэтому выбор за Вами.

Недостатки Линукс, с которыми её разработчики постоянно борются:

Новичкам её сложнее освоить, поскольку перед глазами у большинства людей дома, в школе и на работе, установлена Windows. А интерфейс большинства версий Линукс серьёзно отличается.

Необходимость работы с консолью и терминалом, что отпугивает многих новичков. Консоль – управление ОС через ввод теста на чёрный экране и там же отображаются ответы системы. Терминал – более современный аналог консоли, имеющий графический интерфейс, отображается в виде окна на фоне рабочего стола Линукс. Это аналоги командной строки в DOS.

Часто возникают сложности при настройке принтеров. С каждым годом значимость этой проблемы уменьшается, но она всё ещё актуальна.

Для работы многих программ требуются права доступа. Это означает необходимость ввода пароля по несколько раз в день. Поэтому стоит придумать легко запоминающийся пароль и не слишком длинный.

Малое количество совместимых игр и программ (по сравнению с Windows). На текущий момент, это основная причина, почему многие пользователи Виндовс не переходят на Линукс. Есть, конечно, специальные программы-эмуляторы, позволяющие запускать большинство программ, написанных для Виндовс, но от этого страдает производительность.

Могут быть проблемы с переносом программ из одной версии Линукса в другую.

Требуется интернет для обновления пакетов. Многие программы в Линукс взаимодействуют друг с другом и для обновления одной из них придётся обновлять и все остальные.

Пример консоли (нет графического интерфейса)

Пример терминала (есть графический интерфейс)



Применение Линукс на практике

В интернет-кафе

Линукс позволяет использовать относительно устаревшие компьютеры для комфортного сёрфинга в интернете. На такие компьютеры нет необходимости ставить антивирус и переживать, что кто-нибудь из пользователей что-то закачает и заразит всю локальную сеть интернет-кафе. Linux более экономно обращается к жёсткому диску ПК, поэтому по быстродействию он не сильно отстаёт от SSD.

Для обучения ребёнка

Дети любят необычный дизайн и яркие краски, многие версии Линукса предлагают подобный интерфейс. Можно не бояться, что ребёнок поймает вирус в интернете, а также он не будет жаловаться, если будет сидеть за стареньким компьютером, поскольку тот будет работать вполне резво.

Для встречи с клиентами и проведения презентаций.

Линукс имеет открытый код, а значит Вам не придётся оплачивать лицензию, как в случае с Виндовс. Для презентаций есть отличная замена Майксофт офиса – WPS office, используя его Вы покажете своим клиентам отличные знания компьютера, так как в основном опытные пользователи решаются установить Linux, а полностью на него переходят, только самые продвинутые.

В командировках

Если в командировке Вам нужно работать с почтой и текстовым редактором, а смартфон неудобен для этих целей, то можно приобрести слабый ноутбук, который на Линуксе будет работать на уровне более дорогих моделей. Линукс имеет шикарную подборку программ для работы специалистов всех сфер деятельности. Можно не бояться вставлять флешки с различных презентаций (если на них будет вирус, то ваш ноутбук он не поразит).

Для путешественников

Путешествуя, вам придётся скачивать различные программы, например, карту местности, читать много текста вроде списка местных законов и описания достопримечательностей. За пиратские программы во всём мире наказывают строже, чем в России, поэтому все Ваши программы должны быть либо куплены, либо быть бесплатными.

Для серверов

Высокая надёжность Линукса позволяет использовать его в качестве серверной операционной системы. Например, если у человека есть старый ПК, и он хочет запустить на нём свой сайт или онлайн-магазин.

Для обучения программистов и системных администраторов

Линукс позволяет проводить очень тонкую настройку любых своих функций, поэтому незаменим как для работы, так и для обучения будущих компьютерщиков.

Пример рабочего стола Линукс

Пример рабочего стола Линукс



Большая просьба к пользователям Линукс, напишите в комментариях, какой именно версией ОС Вы пользуетесь и какие задачи она решает?