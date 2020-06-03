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Сейчас в России продолжается очередной кризис, когда рубль всё дешевеет, а цены на комплектующие всё растут. Поэтому сегодня мы рассмотрим как грамотно сэкономить на компонентах ПК. Если почитать форумы и группы в ВК, то станет понятно, что бюджетные сборки сейчас очень популярны и сэкономить хотят практически все. Но при этом одни экономят на блоках питания (половина начинки ПК у них в последствии сгорает), другие экономят на жёстком диске или SSD и потом теряют свои курсовые и дипломные работы или кучу семейных фотографий.

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С чего начать?

Начнём с процессора и видеокарты. Сейчас более выгодным решением в плане соотношения цена/производительность выступают процессоры Райзен. Десятое поколение Интелов мы в расчёт не берём, поскольку они только появились, плюс Intel постоянно меняют сокеты. А значит, что под каждое новое поколение процессоров, нас вынуждают заменить материнскую плату, что делает апгрейд процессора невыгодным...

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Кулер и его разновидности

Я не просто так объединил процессор и видеокарту в одну группу, поскольку наиболее выгодные процессоры для самых бюджетных сборок именно со встроенной графикой. Сейчас это AMD Ryzen 3 3200G с графикой Вега 8 и AMD Ryzen 3 3400G с графикой Вега 11. Замечу, что у Intel тоже имеются аналогичные решения, но они немного выигрывая по производительности процессора, сильно проигрывают в производительности встроенной видеокарты, поэтому подходят только для так называемых «печатных машинок».

Кулер для процессора обычно выбирают по производительности его вентилятора (количество подаваемого воздуха, кубических футов в минуту), шумности и габаритам. Например, есть боксовые кулеры в комплекте с процессором, которые имеют среднюю шумность. Они отводят количество тепла, обеспечивающее работу процессора в штатном режиме (как стоковом, так и в бусте, когда требуется повышенная производительность и частота процессора автоматически возрастает). А вот для разгона процессора или встроенной видеокарты боксового кулера уже может не хватить, и потребуется отдельный кулер с более высокой производительностью.

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Кулеры имеют много видов, но в основном отличаются конструкцией радиаторов, наличием и материалами тепловых трубок, и размерами вентиляторов. Так самые дешёвые кулеры не имеют тепловых трубок, радиатор небольшой и полностью алюминиевый. Встречаются кулеры, у которых подложка (часть кулера, которая соприкасается с термопастой процессора) медная, а сам кулер алюминиевый. Их часто ставят в готовые сборки для домашних ПК или покупают для «печатных машинок».

Более дорогие кулеры бывают с медным радиатором, либо медными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором. Вентилятор у них обычно крупнее, чем у бюджетных собратьев. Они могут устанавливаться на бюджетные процессоры с максимальным разгоном или среднебюджетные с минимальным разгоном.

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Дорогие кулеры, которые Вам могут предложить консультанты в магазинах под видом оптимального решения, поскольку это «висяк», томящийся на полке не один месяц, а может и год. Такие кулеры могут быть хорошими и даже малошумными, но предназначаются для узкой целевой аудитории оверлокеров, которые увлекаются разгоном процессора.

По габаритам закономерность простая: чем больше радиатор и вертушка, тем дороже кулер. Для башенных моделей, имеющих зачастую две вертушки, становится критичным выбор корпуса системного блока и материнской платы. Так как, такая махина в обычный корпус может не поместиться, или перекрывать часть слотов на материнской плате. Такие кулеры обычно стоят прилично и ставятся на процессоры уровня Ryzen 7 или Core i7, и выше.

Материнская плата и нюансы её выбора

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Материнская плата – основа будущего компьютера. При её выборе ориентируются на сокет, чипсет и наличие/количество нужных портов и слотов. Для бюджетных сборок, процессоры которых не будут разгоняться, часто берут модели на чипсетах серии «А» у АМД и «Н» у Интела. Если разгон будет, то уже серии В (наиболее массовый чипсет «В450» у АМД и В360, В365 у Интела). Для топовых горячих процессоров обычно выбираются и топовые чипсеты серий Х и Z соответственно.

При выборе материнской платы можно сэкономить на её размере, так форм-фактор mATX обычно стоит дешевле полноразмерного ATX. Прошу не путать его с mini-ITX, который предназначен для самых компактных сборок, и поэтому довольно дорогих!

Потом можно сэкономить на охлаждении материнской платы. Но при условии хорошей продуваемости корпуса, отсутствия дискретной (отдельной) видеокарты, либо если она бюджетная и холодная, а процессор не будет разогнан.

Далее можно сэкономить на наличии/количестве нужных портов и слотов. Самый яркий пример - выбор материнской платы с двумя слотами под оперативную память и минимальным набором портов.

Корпус системного блока и важность его охлаждения

Корпус системного блока тоже нуждается в грамотном выборе. Тут нужно учитывать габариты материнской платы, кулера процессора, видеокарты (при её наличии). Также важно учитывать продуваемость корпуса. В прошлые годы блоки питания устанавливались сзади и наверху и через них воздух, нагретый от процессора и видеокарты, проходил в вентиляционные отверстия. Сейчас их перенесли вниз, поскольку тёплый воздух всегда поднимается наверх и должен забираться из-под корпуса и выводиться сзади от него.

Нужно обратить внимание на наличие вентиляторов в комплекте с корпусом. Например, у моего корпуса их четыре, плюс два можно добавить при желании (под них уже предусмотрены места).

Для корпуса важна толщина стенок и качество материалов. Наиболее прочными считаются металлические корпуса с толщиной стенок 0,6-0,8 мм и толще. А есть со стенками толщиной 0,4-0,5 мм и они прогибаются от нажатия пальцем, после чего остаются вмятины. Причём в большинстве онлайн-магазинов толщина стенок не указывается, её нужно смотреть в обзорах или на официальных сайтах производителя.

Понятие «красота требует жертв» актуально и для корпусов. Например, неоновая подсветка или водяное охлаждение, которые смотрятся конечно красиво но стоят приличных денег. И такая красота может не иметь смысла, если системный блок будет стоять под столом, либо «бить по глазам», если будет расположен на столе.

Оперативная память и её параметры

Оперативная память имеет несколько спорных характеристик. Первая из них наличие радиатора, которые чаше всего ставятся производителем для красоты и удорожания ценника. Реально же они требуются для модулей памяти с частотой от 4000 МГц, или если будет приличный разгон. Например, в моём компьютере стоят две планки по 8 Гб DDR4 в разгоне с базовых 2400 МГц, до 3200 МГц, радиаторов у них нет.

Аналогично корпусам, у оперативной памяти с радиаторами бывает подсветка и наличие подобия «стразиков». За что приходится прилично доплачивать.

Второй параметр – тайминги, для бюджетных сборок на них можно не обращать внимания, а вот для топовых они довольно важны. Поскольку влияют на производительность оперативной памяти даже больше, чем её частота.

Экономия на покупке видеокарты

Видеокарта у игрового ПК забирает не менее половины всей потребляемой мощности ПК. И стоит она от тридцати тысяч и выше. Поэтому в бюджетных сборках часто обходятся либо встроенной видеокартой, либо сначала пользуются интегрированной, а дискретную докупают позднее.

Дорогие модели видеокарт часто имеют подсветку, на которой тоже можно сэкономить. Также можно экономить на охлаждении видеокарты, но при условии, что она холодная при обычной нагрузке, а корпус хорошо продуваемый. Я часто вижу бюджетные видеокарты в разных исполнениях, с алюминиевым радиатором и одним/двумя вентиляторами, и её же, но с более массивным алюминиевым радиатором или даже медным, и уже тремя вентиляторами. Смотрятся конечно более дорогие варианты намного солиднее, но смысла не имеют, разве что могут тише работать.

Блок питания и его важность

Блок питания является наиболее слабым звеном любого ПК, на котором тем не менее многие экономят… Первое, что следует помнить, что БП от безымянных/малоизвестных китайских производителей, которые продаются по очень выгодным ценам, чаще всего не соответствуют заявленной мощности! Есть даже видео на Ютубе, где такие БП просто сгорают при номинальных нагрузках.

Другая крайность, когда для бюджетной сборки выбирают блок питания не на 500 Вт, а как минимум 600-700 Вт и даже выше. Хотя в интернете есть онлайн калькуляторы, позволяющие рассчитать потребляемую мощность для будущей конфигурации.

У дорогих блоков питания есть подсветка и отстёгивающиеся кабели. А качественные кабели в оплётке уже признак как минимум среднего ценового сегмента, именно такие БП лучше покупать для домашнего ПК.

Ещё есть экономия производителей на элементной базе материнских плат, блоков питания и даже оперативной памяти (когда она почти не поддаётся разгону). Чем дороже комплектующие, тем дольше они служат и выдерживают большие пиковые нагрузки.

Бонус

В качестве бонуса рассмотрим ситуацию с народной линейкой процессоров от Райзен. Вначале появился AMD Ryzen 5 1600, который быстро стал популярным. Затем его сменил AMD Ryzen 5 2600, который был более производительным и тоже был нарасхват. Сейчас уже вышел AMD Ryzen 5 3600, который по производительности сравним с Ryzen 7 первого поколения и стоит ощутимо дороже Ryzen 5 2600. Недавно вышел Ryzen 5 1600 с индексом «af», который почти догоняет по производительности Ryzen 5 2600, но стоит дешевле.

На сегодняшний день Ryzen 5 2600 также актуален, благодаря хорошему потенциалу разгона и бюджетной стоимости. Он подойдёт для игр на средних/высоких настройках.

Ryzen 5 3600 больше подходит для игровых сборок и для работы со сложными вычислениями, поскольку его «фишка» - 32 Мб кэш памяти третьего уровня. Тогда как у Ryzen 5 2600 её только 16 Мб. Одна из особенностей Райзенов третьего поколения – максимальный заводской разгон, поэтому не стоит пытаться их разгонять.

А вот новинка Ryzen 5 1600 с индексом «af», если верить форумам, оказался кристаллом, который не держит штатные частоты Ryzen 5 2600. Иначе говоря, это отбракованные кристаллы, которые долго копили и наконец, им нашли применение. В бюджетную сборку такой процессор можно смело ставить, но он не разгонится даже до штатных частот Ryzen 5 2600. Поэтому, если хотите бюджетный процессор с возможностью разгона, то ваш выбор Ryzen 5 2600.



