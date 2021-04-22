Разблокируем скрытые настройки БИОС
Повсеместно распространена практика сокрытия различных функций, параметров, используемых на этапах разработки и тестирования. Вместе с тем производится и сегрегация плат на уровне БИОС. Как результат, пользователь лишается доступа к фактически прописанным и реализованным возможностям.
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Естественно, пытливого юзера не может устраивать такое злодейское ограничение пользовательской свободы. В связи с чем предлагаю рассмотреть способы обхода этих искусственных препон. Рассматривать будем на примере плат Intel 100-300 чипсетов. Аспекты работы с AMIBCP общеприменимы.
Способ 1. Простой
требуется: программа AMIBCP и навык прошивки МП
Качаем подходящую версию AMIBCP. В нашем случае v5.02.
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File → Open… (файл_биос)
Слева представлено структурное меню БИОС. Сопоставляя названия с фактически наблюдаемыми при входе в БИОС, определяем главный блок.
Именно в этом блоке в соответствующих меню и подменю находятся все доступные настройки. Иерархия та же, что и в БИОС. Наряду со знакомыми наблюдаем и совершенно новые отдельные параметры и даже целые разделы!
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Для открытия элемента достаточно поменять значение в колонке Access/Use на USER:
Обратите внимание, на разделы, описанные как бы наравне с главным, есть ссылки в теле главного блока. Т.е. доступ к ним получить можно. Например, по пути Setup → Advanced → System Agent (SA) Configuration → Memory Configuration большой раздел с настройками памяти.
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Помимо открытия доступа к настройкам, AMIBCP позволяет изменить значения настроек по умолчанию, переименовать параметры и разделы.
Этим способом можно открыть только те настройки, которые непосредственно прописаны в главном блоке.
Способ 2. Сложный (для разделов)
то же + UEFITool, IFR-Extractor и HEX-редактор
Попытаемся разблокировать тот же раздел с настройками памяти на Gigabyte. Организация БИОС здесь другая, упоминаний нужного раздела в главном блоке нет.
Подменим доступный раздел скрытым. «Пожертвуем», к примеру, подменю USB Configuration (Setup → Peripherals).
Определились с тем, что хотим открыть, определились, что хотим закрыть. К делу!
UEFITool
Ищем модуль по сигнатуре $SPF: *Ctrl+F* → Text
Извлекаем и сохраняем модуль: *ПКМ* → Extract Body (to SPF.bin)
Ищем второй модуль по GUID: *Ctrl+F* → GUID=899407D7-99FE-43D8-9A21-79EC328CAC21
GUID модуля может отличаться, в этом случае вести поиск по сигнатуре Setup.
Модуль → PE32 Image Section → *ПКМ* → Extract Body (to Setup.bin)
IFR-Extractor
*открыть* → Setup.bin → Extract (to Setup IFR.txt)
Открываем Setup IFR.txt в блокноте.
Ищем «USB Configuration»:
0x30824 Ref: USB Configuration, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0xFFFF, VarStore: 0x0, QuestionId: 0x135, FormId: 0x2923 {0F 0F 78 1E 79 1E 35 01 00 00 FF FF 00 23 29}
Нас интересует FormId.
Теперь определим FormId раздела «Memory Configuration»:
0x3B628 Form: Memory Configuration, FormId: 0x2738 {01 86 38 27 72 09}
Открываем SPF.bin в HEX-редакторе.
Ищем HEX-последовательность, соответствующую FormID раздела Memory Configuration:
*Ctrl+F* → Hex Values (3827)
Нас интересует page_id через 4 позиции – 0060 (последовательность 6000)
Аналогично ищем page_id для Usb Configuration. Сразу за page_id 005D следует parent_id 0019.
Parent_id – это page_id родительского раздела, в нашем случае раздела Peripherals.
Ищем обратную последовательность parent_id+page_id (19005D00). Это форма вызова раздела USB Configuration.
Заменяем page_id USB Configuration на page_id Memory Configuration. Вместо 19005D00 получаем соответственно 19006000:
Остается только заменить исходный SPF модуль на модифицированный в UEFITool:
*ПКМ* → Replace Body…
Сохраняем: File → Save image file. Прошиваем.
Теперь вместо раздела USB Configuration будет вызываться раздел с настройками памяти.
При желании можно изменить имя раздела в AMIBCP.
Если AMIBCP не работает
С новыми материнками все чаще AMIBCP работать отказывается.
В этом случае остается лишь использовать 2 способ.
О прошивке
На Intel достаточно прошить только bios-region, если модифицировался текущий БИОС. Справятся Afuwin или Flash Programming Tool из-под винды. Должны справиться и встроенные прошивальщики.
UEFITool: https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases
IFR-Extractor: https://github.com/LongSoft/Universal-IFR-Extractor/releases
Благодарность теме: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=599984
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