Вслед за Epic Games: В Steam раздают Metro 2033
Ранее в Epic Games Store раздавали Metro 2033, Steam решили подхватить опыт конкурента и тоже раздать игру, при этом объявив скидки до 80% на все игры Metro. Акция получила название "Metro Weekend Deal".
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Акционные расценки:
- Metro 2033(2010 год выпуска) - каждый желающий может получить за бесплатно;
- Metro 2033 Redux(2014 год выпуска) - 83 руб. (Цена без акции 419 рублей);
- Metro Last Light: Redux(2013 год выпуска) - 83 руб. (Цена без акции 419 рублей);
- Metro Exodus(2019 год выпуска) - 543 руб. (Цена без акции 1 599 рублей);
- Metro Exodus: The Two Colonels(дополнение, 2019 год выпуска) - 127 руб. (Цена без акции 319 рублей);
- Metro Exodus: Sam`s Story(дополнение, 2020 год выпуска) - 359 руб. (Цена без акции 899 рублей);
- Metro Exodus Expansion Pass (два дополнения) - 399 руб. (Цена без акции 999 рублей);
- Metro Franchise Bundle (комплект из 4 игр серии) - 1052 руб. (Цена без акции 3 436 рублей);
Вышеуказанный комплект состоит из Metro 2033 и Metro Last Light с адаптацией в Redux версию, где улучшена графика, и Metro Exodus с двумя дополнениями к игре под названиями Sam`s Story, The Two Colonels. Если дополнение Sam`s Story лишь продолжает историю одного из героев Авроры, то The Two Colonels проясняет все вопросы, возникшие о событиях в Новосибирске.
Забрать Metro 2033 за бесплатно или воспользоваться скидками можно до 15 марта.
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