Спрос на российскую нефть растёт на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Крупнейшая в Индии компания Reliance Industries закупила не менее 6 миллионов баррелей российской нефти с запланированной поставкой в марте. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информированные источники. Источник изображения: ReutersURL изображения Такое решение идёт вразрез с недавней стратегией Нью-Дели по минимизации импорта российской нефти. Всё дело в том, что традиционные маршруты поставок из стран Ближнего Востока, завязанные вокруг Ормузского пролива, оказались нарушены на фоне растущей напряжённости в регионе. США предоставили Индии 30-дневный срок для импорта российской нефти. По данным издания, Reliance Industries закупила российскую нефть Urals с надбавкой в 1 доллар за баррель, по сравнению со стоимостью марки Brent. Для понимания, ещё недавно трейдеры предлагали своим клиентам скидку за закупки Urals, из-за чего российская марка считалась дисконтной.

Пока непонятно, сохранится ли в следующие месяцы ситуация с закупками Индией российской нефти. В любом случае, на данный момент индийские компании предпринимают шаги по замещению поставок из стран Ближнего Востока, на долю которых приходилось до 40% индийского импорта.