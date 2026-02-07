Ожидается, что это возможно ближе к концу 2026 года

Компании Israel Aerospace Industries (Израиль) и Aerotor Unmanned Systems (Израиль) в 2025 году представили свой новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) APUS 60, который станет основой для автономной системы Fire Storm 250 с подвесным пулемётом. Как сообщает издание Janes, ознакомившись с полученным внутреннем документом компании SIG Sauer, израильские компании планируют провести первые лётные испытания своей разработки уже в третьем квартале 2026 года. Источник изображения: Janes/Sean ReardonВышеупомянутая компания SIG Sauer как раз таки предоставит израильским компаниям свой пулемёт M250, способный отстреливать до 200 патронов калибра 7,62x51 мм или 6,8x51 мм. Примечательно, что используемый в качестве подвесного пулемёта M250 изначально разрабатывался для США как замена M249.

Fire Storm 250 позиционируется как БПЛА большой дальности полёта со стабилизированным боевым модулем и системой высокоточного наведения, который будет предложен международным заказчикам, включая американскую армию. Fire Storm 250 впервые был представлен на международной оборонной выставке AUSA 2025 в США, поэтому, вероятнее всего, он в первую очередь ориентирован на американских военных.