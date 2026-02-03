Официально его представят на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде

Концерн «Калашников» опубликовал в своём Telegram-канале фотографии новой беспилотной разведывательной-ударной системы, ориентированной на клиентов из Ближнего Востока. Речь идёт о системе «РУС-ПЭ», которая будет официально представлена на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (8 - 12 февраля). Источник изображения: Концерн «Калашников» (официальный Telegram-канал)В сообщении компании говорится, что барражирующий боеприпас предназначен для поражения одиночных, неподвижных и движущихся целей с высокой точностью. Сам боеприпас представляет собой носитель с X-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей, оснащённых модулем управления и головкой самонаведения. Запуск барражирующего боеприпаса осуществляется с помощью мобильного пускового контейнера. Источник изображения: Концерн «Калашников» (официальный Telegram-канал)«РУС-ПЭ» способен действовать в автономном, полуавтономном и ручном режимах, а также оснащён искусственным интеллектом. Продолжительность полёта барражирующего боеприпаса составляет до 30 минут, заявленная крейсерская скорость – примерно 140 километров в час. «Калашников» неоднократно принимал участие в международных оборонных выставках на Ближнем Востоке, демонстрируя свои разработки зарубежным клиентам.