Nacvark
Концерн «Калашников» рассказал о новом барражирующем боеприпасе «РУС-ПЭ»
Официально его представят на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде

Концерн «Калашников» опубликовал в своём Telegram-канале фотографии новой беспилотной разведывательной-ударной системы, ориентированной на клиентов из Ближнего Востока. Речь идёт о системе «РУС-ПЭ», которая будет официально представлена на международной оборонной выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (8 - 12 февраля).Источник изображения: Концерн «Калашников» (официальный Telegram-канал)В сообщении компании говорится, что барражирующий боеприпас предназначен для поражения одиночных, неподвижных и движущихся целей с высокой точностью. Сам боеприпас представляет собой носитель с X-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей, оснащённых модулем управления и головкой самонаведения. Запуск барражирующего боеприпаса осуществляется с помощью мобильного пускового контейнера.Источник изображения: Концерн «Калашников» (официальный Telegram-канал)«РУС-ПЭ» способен действовать в автономном, полуавтономном и ручном режимах, а также оснащён искусственным интеллектом. Продолжительность полёта барражирующего боеприпаса составляет до 30 минут, заявленная крейсерская скорость – примерно 140 километров в час. «Калашников» неоднократно принимал участие в международных оборонных выставках на Ближнем Востоке, демонстрируя свои разработки зарубежным клиентам.

#россия #калашников #концерн калашников #рус-пэ
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
03:17
Возможно и есть в Канаде коммунисты и даже партия... и у нас в России таковых партий в избытке... но как вы могли убедиться, прочитав статью, очень внимательно надо быть с этими партиями - мало ли чег...
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
Garthar
03:13
Почему все называют это истребителем? Это бобер же. В крайнем случае перехватчик
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
Waramagedon
02:40
был на Paradise Lost концерте относительно недавно, норм.
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Waramagedon
02:08
Быть коммунистом при капитализме не противоречит идеям коммунизма. В Канаде есть партия коммунистов.
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
KuziakaP
02:01
Перепиаренное фуфло уже отстало от жизни.
WCCFTech: Apple может выпустить iPhone Flip только после успешных продаж складного iPhone
Waramagedon
02:01
Большинство плёночных фильмов оцифрованы и улучшены по качеству картинки.
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
Waramagedon
01:45
индусы были и есть очень хитрожопы, хотели узнать многое и захватить много лицензионных прав на технологии. жадность фраера сгубила, остались ни с чем.
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
Felix
01:09
Ты из Норильска чтоль?)) Или из Воркуты?) Суровые пейзажи. Не знаю, почему-то у многих производителей сложилось мнение, что если человек хочет компактный смартфон или защищённый... То, в принципе, все...
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
lighteon
01:01
Скрин на память... Отшлифованный результат...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Егор Еремеев
00:41
Эта система для 2к уже)
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
