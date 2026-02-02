Компания готовится к поставкам систем шведской армии

Компания BAE Systems Bofors представила новую версию самоходной артиллерийской установки (САУ) Archer 8x8, устанавливаемой на немецкое шасси MAN RMMV HX2 с соответствующей колёсной формулой. Ранее эти системы поставлялись вооружённым силам Швеции на базе шасси Volvo A30D (6x6) местного производства. Источник изображения: BAE Systems BoforsИнтеграция САУ Archer с новым шасси произошла в рамках полученного в 2023 году контракта от Швеции, которая была заинтересована в получении 48 артиллерийских систем с колёсной формулой 8x8. Генеральный директор шведского подразделения BAE Systems Лена Гиллстрём присутствовала на церемонии, где была продемонстрирована САУ Archer 8x8, сообщив, что они переходят к следующему этапу выполнения контракта – передача первой партии артиллерийских систем Управлению оборонных материалов при Министерстве обороны Швеции (FMV). Источник изображения: BAE Systems BoforsГиллстрём добавила, что интеграция САУ Archer с новым шасси стала возможна благодаря тесному сотрудничеству с FMV и квалифицированным сотрудникам BAE Systems Bofors. Стоит отметить, что поставки САУ Archer 8x8 шведской армии планировали начать ещё в прошлом году. Однако учитывая, что демонстрация системы на новом шасси прошла только в начале февраля 2026 года, произойдёт это с небольшой задержкой.