Специализированная группа внесёт изменения в инструкции для военных

Объединённая межведомственная целевая группа 401 (JIATF 401) при Министерстве обороны США объявила об обновлении инструкций по операциям, связанным с противодействием беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Новые рекомендации позволят американским военным принимать решительные меры для защиты военных баз, имущества и личного состава от БПЛА.

В официальном пресс-релизе Пентагона акцентируют внимание на том, что оперативная обстановка изменилась: распространение недорогих и маломощных дронов представляет собой прямую и растущую угрозу для военных объектов как внутри США, так и за рубежом. По этой причине военным необходимы дополнительные полномочия, которые позволят обеспечивать национальную безопасность с учётом этого фактора.

Новые изменения предусматривают следующее:

Расширение оборонительных рубежей: военные объекты получат большую оборонительную зону и больше пространства для принятия решений по защите от БПЛА.

Упрощённая идентификация угроз: несанкционированное наблюдение БПЛА за пределами военной базы теперь однозначно считается угрозой.

Расширение межведомственного сотрудничества: военные будут получат разведывательные данные, включая траектории полёта БПЛА и показания датчиков, от других ведомств., в том числе от Министерства внутренней безопасности США

Расширение перечня объектов: министры родов войск получат полномочия для определения объектов, которые попадают под действие этих объектов, на основе реальной оценки рисков.

Ключевое из всего вышеописанного – БПЛА являются угрозой шпионажа ещё до того, как они нарушили периметр военного объекта. JIATF 401 подчёркивают, что новые рекомендации позволят командирам военных баз оперативно реагировать на угрозы по мере их возникновения. Такое решение принято на фоне ряда инцидентов, когда неизвестные БПЛА пролетали над военными объектами стран НАТО.