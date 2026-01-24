Госдепартамент США ещё летом 2025 года одобрил продажу этого вооружения

Министр обороны Болгарии Атанас Заприанов сообщил о принятом кабинетом министров решении приобрести противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM), разработанные норвежской компанией Kongsberg Defence and Aerospace. Власти страны ещё летом 2025 года получили разрешение от США на приобретение этих ракет на сумму около 620 миллионов долларов в рамках американской программы экспорта вооружений Foreign Military Sales (FMS).

Болгарский министр утверждает, что теперь парламенту предстоит принять окончательное решение о выделении средств на закупку NSM. По его оценке, закупка противокорабельных ракет в рамках FMS может обойтись Софии в 205 миллионов долларов. Таким образом, Болгария не планирует приобретать NSM в максимально одобренном США количестве. Судя по объёму запрашиваемых средств – закупка сокращена как минимум в три раза. При этом основные платежи необходимо будет осуществить в 2029 и 2030 году, что указывает на длительные сроки поставок.

Болгарские СМИ пишут, что ассигнование средств парламентом Болгарии – лишь формальность, учитывая наличие политического консенсуса. Ракеты NSM будут использоваться для защиты побережья Чёрного моря по аналогии с Румынией, которая закупила норвежские противокорабельные ракеты ещё в 2022 году со сроками развёртывания в этом году.