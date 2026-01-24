Новая готовящаяся система позволит сбивать не только FPV-дроны, но и крупные ударные БПЛА

Начальник Агентства по вооружениям Польши генерал-майор Артур Куптель в интервью Defence24 заявил, что в прошлом году Варшава уделяла внимание приобретению систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), учитывая стремительное развитие ударных и разведывательных беспилотников.

Уже в этом году на территории Польши могу разместить систему противодействия БПЛА под названием «Сан» (San), которая сможет обнаруживать широкий спектр воздушных целей. Речь идёт не только об обычных FPV-дронах, но полноценных ударных БПЛА типа Shahed и самолётах, вертолётах.

Сама система предусматривает собой зенитно-артиллерийскую установку, оснащённую соответствующим вооружением и набором датчиков. «Сан» будет включать в себя 30-мм пушки с программируемыми боеприпасами, ракеты вроде недорогих Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), кинетические поражающие устройства (дроны-перехватчики), а также некинетические исполнительные механизмы. Для обнаружения будут использоваться активные радары, пассивные и оптические датчики. Суммарно польские вооружённые силы в период с 2026 по 2027 год получат более десятка таких комплексов.

Если всё описанное генералом Куптелем будет соответствовать действительности – Польша действительно получит, возможно, самую эффективную систему противодействия БПЛА в мире. Польские военные будут сочетать зенитные орудия с дронами-перехватчиками, системой радиоэлектронной борьбы, а также не менее эффективными ракетами APKWS. При этом всё вышеупомянутое является недорогим способом противодействия дронам. Единственный нюанс – необходимо обеспечить масштабируемое производство, что, учитывая планируемые сроки поставок, не составит туда.