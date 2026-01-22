Система позволяет на расстоянии создавать минные поля с противотанковыми минами AT2

Издание Hartpunkt, ссылаясь на информированные источники в парламенте Германии, пишет, что немецкие вооружённые силы планируют приобрести системы дистанционного минирования Skortpion 2, которые позволяют на расстоянии минировать отдельные участки местности. В качестве основного боеприпаса система использует противотанковые мины AT2.

В материале издания подчёркивают, что пока непонятно, на какую именно платформу немецкая армия установит Skorpion 2. Сама система представляет собой 10-футовый контейнер, который можно интегрировать на любую гусеничную или колёсную платформу, подходящую по грузоподъёмности. Вероятнее всего, платформой для будущей системы дистанционного минирования выступит бронированный вездеход BVS 10 на гусеничном шасси. BVS 10 имеет ряд преимуществ, включая высокую проходимость, но есть и один минус – вездеход не сможет проезжать по мостам, возводимым мостоукладчиками LEGUAN.

Skorpion 2 состоит из четырёх пусковых установок, каждая из которых содержит пять противотанковых мин AT2. Таким образом, полный залп системы позволяет дистанционно заминировать участок 20 минами, чего хватит для возведения плотного минного поля площадью 2 - 4 километра².