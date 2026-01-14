Париж с одной стороны разделяет увеличение Берлином расходов на оборону, а с другой – опасается роста ВПК Германии

Исторически в Европейском союзе действовало негласное правило, согласно которому Франция считалась европейской страной с наиболее боеспособными вооружёнными силами и ядерным оружием, а Германия – экономической сверхдержавой. Однако со временем Берлин своими инвестициями в оборону поставил под сомнение это правило, что, как сообщает издание Bloomberg, встревожило Париж.

По данным издания, французские власти хоть и приветствуют решение Германии увеличить расходы на оборону, но сохраняют обеспокоенность, что возможности немецкой экономики могут значительно усилить военно-промышленный комплекс страны, лишив Париж своего стратегического преимущества. Европейский депутат от Франции Франсуа-Ксавье Беллами признал, что такие опасения действительно имеются, а его страна может остаться «на обочине».

Bloomberg акцентирует внимание на том, что в конечном итоге перевооружение Германии может подорвать геополитические позиции Франции. Берлин имеет все шансы, чтобы одновременно занять позицию и крупнейшей экономики, и наиболее боеспособных вооружённых сил в Европейском союзе. Власти Германии планируют в 2029 году тратить на свою оборону 3,5% от ВВП, потратив за пять лет не менее 500 миллиардов евро. Помимо этого, немецкое правительство уделяет внимание увеличению численности вооружённых сил, не исключая возможность объявления всеобщей воинской повинности, если не удастся пополнить армию личным составом в добровольном порядке.