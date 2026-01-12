К 2030 году страна хочет довести долю возобновляемой энергии до 42%

Правительство Египта заключило ряд соглашений на сумму 1,8 миллиардов долларов для развития возобновляемых источников электроэнергии, стремясь достичь к 2030 году своей цели по доведению их доли в общем объёме генерации электричества до 42%. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.

В числе заключённых контрактов – проекты с норвежской компанией Scatec и китайской Sungrow. Первым проектом станет строительство компанией Scatec солнечной электростанции для выработки электроэнергии и станций её хранения в городе Минья в Верхнем Египте. Ожидается, что генерирующая мощность проекта составит 1,7 гигаватт. Sungrow планирует построить завод по производству аккумуляторных батарей в экономической зоне Суэцкого канала, имея намерения по поставкам продукции компании Scatec для реализации её проекта.

Reuters акцентирует внимание на том, что без достаточной международной поддержки Египет вряд ли сможет достичь поставленной цели по развитию источников возобновляемой энергии в запланированные сроки. Однако страна продолжает инвестировать в эту отрасль, имея более долгосрочную цель по доведению доли «зелёной энергии» до 60% к 2040 году с помощью солнечной и ветряной электрогенерации.