Пока непонятно, каким образом это возможно при текущих обстоятельствах

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный секретарь США Марко Рубио рассматривается в качестве временного управляющего («вице-король» – цитата издания) Венесуэлой. В его задачи будет входить распределение нефтяных активов страны и формирование нового правительства. При этом непонятно, как власти США это планируют сделать, не имея военного контроля над страной.

По данным издания, в составе Белого дома также сформируют новую должность – специальный представитель США по вопросам Венесуэлы. Чиновник, занимающий эту должность, будет оказывать помощь Рубио в управлении венесуэльским государством. Как уже ранее говорил Дональд Трамп, государственный секретарь связывался с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на фоне ареста главы государства Николаса Мадуро.

«Она, по сути, готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», – заявил тогда Трамп.

Сам Марко Рубио позже объяснил, что под «управлением» не имеется ввиду полноценное установление власти США в Венесуэле. По словам чиновника, им нужен тот, кто будет принимать решения в рамках линии развития венесуэльского государства, определяемой Вашингтоном. Основная задача – исключить влияние Китая, Ирана и России на Венесуэлу. Проще говоря, США хотят иметь карт-бланш на принятие решений относительно внешней политики Каракаса.