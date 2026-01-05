Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Washington Post: США назначат Рубио в качестве временного управляющего Венесуэлой
Пока непонятно, каким образом это возможно при текущих обстоятельствах

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Государственный секретарь США Марко Рубио рассматривается в качестве временного управляющего («вице-король» – цитата издания) Венесуэлой. В его задачи будет входить распределение нефтяных активов страны и формирование нового правительства. При этом непонятно, как власти США это планируют сделать, не имея военного контроля над страной.

По данным издания, в составе Белого дома также сформируют новую должность – специальный представитель США по вопросам Венесуэлы. Чиновник, занимающий эту должность, будет оказывать помощь Рубио в управлении венесуэльским государством. Как уже ранее говорил Дональд Трамп, государственный секретарь связывался с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес на фоне ареста главы государства Николаса Мадуро.

«Она, по сути, готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы снова сделать Венесуэлу великой», – заявил тогда Трамп.

Сам Марко Рубио позже объяснил, что под «управлением» не имеется ввиду полноценное установление власти США в Венесуэле. По словам чиновника, им нужен тот, кто будет принимать решения в рамках линии развития венесуэльского государства, определяемой Вашингтоном. Основная задача – исключить влияние Китая, Ирана и России на Венесуэлу. Проще говоря, США хотят иметь карт-бланш на принятие решений относительно внешней политики Каракаса.

#сша #венесуэла #марко рубио
Источник: washingtonpost.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
США покидают 66 международных организаций
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
5
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
ABC News: Трамп потребовал отказа Венесуэлы от связей с КНР, РФ, Ираном и Кубой
1

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
13
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
99
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
11
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
11
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
9

Сейчас обсуждают

Альфред Князев
05:05
Не советую пока что применять. В играх даже ФПС упал. Не знаю как на 50 серии rtx,но на 20-30-40 линейке ФПС упал и довольно серьезно. Пока что бесполезная фича
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
Влад Самороков
04:05
Пукаете тут вы,он не обязан что либо подтверждать,это вы должны доказать его неправоту. Однако В 2022 году Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Ninten...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Искренне Ваш
03:55
Неуч поумничать решил
Астрономы впервые смогли наблюдать искривление пространства-времени чёрной дырой
Василий Маршак
03:46
Вот 12600к быстрее r7 7700,в ютюбе есть ролики ,где 12400f на генераторе быстрее 7500f .О каком 5500 речь не понятно.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Александр Николаевич-Князев
03:09
Уважаемый автор! Вы пишите про (цитирую) "груз санкций, который очень сильно тормозит нашу экономику". Меня это очень удивило!. На протяжении 4-х лет "СВО" наши руководители и наши СМИ выдавали нам со...
BILD: Трамп может действовать в отношении Гренландии как угодно без опасения серьёзного ответа
Purga
02:14
Этих упырей освобожили от налогов и ещё каждый год выделяют деньги, на разработки. Да увольте уже с позором этих недоинженеров, которые подлокотники нормальные сделать не могут 30лет... Газлифты на ка...
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на автомобили, а базовая Lada Granta подорожает сразу на 13%
Dimon1996
02:10
Нда... Такие дела.. И Мадуру не защитили, и танкер отжали. Злые языки говорят, что уже два :(
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
Purga
02:10
Да просто семьи детей повели смотреть это. Нормальные люди не пойдут за 1500 смотреть на это...
Сборы «Чебурашки 2» превысили 2,5 миллиарда рублей, а у «Простоквашино» и «Буратино» — по миллиарду
Maury
02:07
Нет никакого кризиса, есть простая человеческая жадность, и ей нет предела.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
xalk
02:02
Статья в тему, особенно сейчас, когда новую технику не всегда есть смысл покупать сразу. Часто проблема оказывается не такой серьёзной, как кажется вначале, и всё решается нормальной диагностикой. У з...
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter