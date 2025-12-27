Разработка САУ началась ещё в 2019 году

Компания Elbit Systems провела церемонию передачи Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) новых самоходных артиллерийских установок (САУ) SIGMA 155, которые заменят устаревшие американские гаубицы M109 Paladin. Об этом сообщают израильские СМИ, включая Ynet.

Новая САУ была передана начальнику артиллерийского управления армии бригадному генералу Эхуду Биби. После официальной передачи, SIGMA 155 направилась на юг страны для постановки на вооружение и обучения личного состава на базе Национального центра учений сухопутных войск, расположенного в коммуне Цеэлим (пустыня Негев). SIGMA 155 обладает системой автоматического заряжания снарядов, которая позволяет сократить экипаж САУ до трёх военнослужащих. Гаубица может поражать цели артиллерийским огнём на расстоянии до 40 километров.

Разработка SIGMA 155 началась ещё в 2019 году компанией Elbit Systems, которая поставила амбициозную цель создать САУ полностью с нуля и из израильских комплектующих. Обнаруженные технические трудности в ходе многочисленных испытаний с боевой стрельбой, указали на необходимость доработки САУ, поэтому полноценно поступает на вооружение она только к концу этого года.