Nacvark
Армия Израиля заменяет устаревшие САУ M109 собственными гаубицами SIGMA 155
Разработка САУ началась ещё в 2019 году

Компания Elbit Systems провела церемонию передачи Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) новых самоходных артиллерийских установок (САУ) SIGMA 155, которые заменят устаревшие американские гаубицы M109 Paladin. Об этом сообщают израильские СМИ, включая Ynet.

Новая САУ была передана начальнику артиллерийского управления армии бригадному генералу Эхуду Биби. После официальной передачи, SIGMA 155 направилась на юг страны для постановки на вооружение и обучения личного состава на базе Национального центра учений сухопутных войск, расположенного в коммуне Цеэлим (пустыня Негев). SIGMA 155 обладает системой автоматического заряжания снарядов, которая позволяет сократить экипаж САУ до трёх военнослужащих. Гаубица может поражать цели артиллерийским огнём на расстоянии до 40 километров.

Разработка SIGMA 155 началась ещё в 2019 году компанией Elbit Systems, которая поставила амбициозную цель создать САУ полностью с нуля и из израильских комплектующих. Обнаруженные технические трудности в ходе многочисленных испытаний с боевой стрельбой, указали на необходимость доработки САУ, поэтому полноценно поступает на вооружение она только к концу этого года.

#израиль #сау #m109 #sigma
Источник: ynetnews.com
Сейчас обсуждают

tHE-CROWD
03:08
Можно не читать дальше после 1151 и DDR4. Их таких, в пользовательском сегменте, как-бы не легион.
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
tHE-CROWD
03:02
Зачем подсовывать боту "Иберийский полуостров"... Народ скоро перестанет различать Британию и Англию, а вы тут "Иберийским полуостровом" понтуетесь. p.s. Это Испания для 99.9% тех, кто способен ткнут...
Моделирование показало редкость встреч неандертальцев и современных людей на Иберийском полуострове
Dentarg
03:02
Интересно, сколько людей сменят веру ради более низкой ставки по кредиту?
ТАСС: Первый исламский банк в России могут создать в 2026 году
tHE-CROWD
02:48
Отчего не добавили что это самый небезопасный тоннель в мире? Нет электричества и через 20 минут все задохнулись. p.s. В первом "самом длинном тоннеле", Великобритании, уже предусматривалась принудит...
В Китае открыли самый длинный в мире скоростной тоннель
Remarc
02:46
сравнение встроек и память опять без какого-либо разгона ddr4 2133 15-15-15 дальше можно не читать
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
tHE-CROWD
02:17
А кому это будет реально интересно? Топ за топ и чихуахуа соберет, а вот собрать что-то что работает за копейки это интересно.
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
tHE-CROWD
02:15
Под просмотр ютубчика и на пару поколений раньше подойдет. Как и для всего вышеупомянутого.
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
tHE-CROWD
02:13
Потому, что ее взломали. Вот главный аргумент.
Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
deema35
02:12
"ASUS, HP, Dell — не могут получить нужные им объемы, даже предлагая долгосрочные контракты производителям вроде Samsung и SK hynix. Прогноз цен пугает: стоимость DDR5 может подняться еще на 45% в сл...
WCCFTech: Нехватка памяти DDR5 может привести к переносу запуска новых моделей ПК
Remarc
00:31
пожар в каждый дом-покупай rtx 4080-5090)
В Японии одобрен беспрецедентно высокий военный бюджет на 2026 год, превышающий $58 миллиардов
