Первая партия ПЗРК из Польши уже поступила

Министр обороны Бельгии Тео Франке опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором сообщил о полученных поставках переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun польского производства. Данные системы были переданы силам специального назначения, в частности, одному из полков специальных операций.

По словам бельгийского министра, ПЗРК Piorun предоставляет жизненно важные возможности для спецназа и десантников, а также является конкретным усилением противовоздушной обороны Бельгии. Судя по всему, переданные спецназу ПЗРК являются первой партией Piorun, заказанной в июле этого года за 137 миллионов евро. Тогда речь шла о 40 пусковых установках и нескольких сотен ракет.

Стоит напомнить, что заключённые между Бельгией и Польшей договорённости предусматривают возможность размещения дополнительного заказа на ещё 200 - 300 пусковых установок. Вероятнее всего, в будущем Брюссель продолжит заказывать польские ПЗРК Piorun.

Официального объяснения нет, почему Бельгия выбрала именно польские ПЗРК, а не французские Mistral 3, которыми уже вооружены сухопутные войска страны. Однако можно предположить, что связано это с более дешёвым предложением Варшавы по сравнению с французским ПЗРК.